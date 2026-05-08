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全家第1季EPS 1.23元 本業穩健
全家（5903）昨（8）日董事會通過第1季財報，合併營收277.6億元，年增9.78％，稅後純益2.75億元，年減34.15%，每股稅後純益1.23元。全家表示，去年同期因認列中國投資架構重整一次性稅前利益，墊高比較基期，若排除此因素，本業獲利仍維持成長表現。
全家並公告4月合併營收為95.76億元，年增9.1%，累計前四月營收373.34億元，較去年同期成長為9.6%，主要受惠於店數、鮮食、一般商品皆向上成長。截至4月30日止，全家便利商店總店舖數達4,491家。
全家指出，第1季便利商店本業營運穩健，受惠既存店日均銷售成長與持續展店，店數已達4,482店，帶動整體營運規模擴大；此外，轉投資全家國際餐飲營運續強，旗下三品牌總店數達77家。
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