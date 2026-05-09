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元太第1季每股賺2.41元
元太（8069）昨（8）日召開法說會並公布第1季財報，歸屬母公司業主淨利27.84億元，季增149%，較去年同期成長26.7%，每股純益2.41元。受惠彩色電子紙出貨強勁與產品組合優化，第1季營業利益與淨利均刷新歷年同期紀錄。
在獲利指標部分，單季毛利率達59.65%，季增加4.75個百分點，年增加7.45個百分點。元太指出，毛利率維持高檔主因H5大世代產線良率顯著提升，有效抵銷驅動IC與石油相關材料漲價壓力。
元太公告4月合併營收為28.95億元，月減15.5%，年減12.5%，累計前四月營收115.28億元，年增1.3%。
董事長李政昊表示，元太正從顯示器公司轉型為智慧表面材料技術公司，預期2026年營收成長20%至25%。其中ESL受惠美國前十大零售商導入，年增上看25%；Signage則為主要動能，彩色電子紙Spectra 6出貨面積已正式超越黑白產品。
此外，日前BMW於北京車展發表採用元太技術的變色車，象徵電子紙正式通過車規驗證進入嚴苛戶外環境。因應需求擴張，觀音新廠預計2027年第2季完工，2028年量產大尺寸產品，布局AI低耗能顯示市場。
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