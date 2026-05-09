力旺拚研發 催生新動能

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（8）日召開法說會，董事長徐清祥證實，公司現正研發的技術能活化成熟邏輯製程產能，以生產非揮發性記憶體，開發周期短且成本低、良率高、產能大，正與多家晶圓代工廠合作推動技術與產品化進程，是下一階段重要的營收與獲利成長動能。

日前市場傳出日本記憶體龍頭來台尋求產能支援，希望由聯電日本廠搭配力旺關鍵IP與電路設計，開發生產2D NAND晶片。徐清祥表示，力旺相關技術證實有助成熟製程生產非揮發式記憶體，將是繼OTP與PUF Security後新的獲利成長動能。

力旺先前已公布首季財報，每股純益7.98元。首季營運表現續創歷史新高，徐清祥指出，除了3奈米IP授權在AI伺服器CPU應用持續成長外，也成功拓展至高速傳輸介面等新領域。

力旺提到，在授權金方面，是由晶圓代工廠與晶片客戶的授權數量增加，以及平均授權單價提升所驅動。權利金成長動能來自於既有產品升級、新增先進製程應用單價提升、PUF權利金收入擴大，及具較高權利金費率的MTP產品占比上升。