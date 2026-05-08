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維田法說會／今年訂單滿手 全年獲利挑戰翻倍成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為維田總經理劉則瑩、董事長李傳德。記者吳凱中／攝影
左至右為維田總經理劉則瑩、董事長李傳德。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠維田（6570）8日舉行法說會，隨著維田今年首季交出「三率三升」佳績，展望後市，維田對今年第2季及下半年訂單狀況樂觀看待，預估本季營收季增15~20%，同時下半年還有專案跟客戶在進行，並有大型專案有機會在今年發酵，法人預估，維田今年全年營收可望顯著兩位數成長、挑戰新高紀錄，加上匯率較去年有利下、獲利拚翻倍增長。

維田今年首季因產品組合優化，及高毛利不鏽鋼工業電腦出貨穩健下，帶動毛利率、營益率、淨利率「三率三升」。

維田首季營收為2.42億元，季減3.2%、年增17.48%；毛利率38.03%，季增4.17個百分點、年增2.65個百分點；營益率11.52%，季增5.32個百分點、年增6.56個百分點；稅後純益來到2,134萬元，季增5%、年增157.3%，淨利率8.8％，每股純益達0.57元。

維田總經理劉則瑩表示，近期雖有國際地緣政治因素及記憶體漲價、關鍵零組件缺料等挑戰，公司即時擬定策略，採取應對措施，對營運影響相對輕微。

展望後市，維田董事長李傳德指出，公司耕耘不鏽鋼全防水產品多年，除既有客戶維持穩健拉貨外，近年通路布局效益顯現，包括在食品加工等領域都有新客戶加入，預料今年相關產品營收比重將由15％增加至20％。

維田長期深耕不鏽鋼工業電腦，且為毛利表現較佳的產品線，近年營收占比也逐漸提升，未來公司將持續聚焦高毛利不鏽鋼工業電腦布局，目標進一步推升整體毛利率至40%，帶動獲利向上攀升。

此外，維田在智慧醫療及智慧交通專案也有所斬獲，目前已拿下美系客戶交通訂單，充電樁專案預計第4季至年底前開始量產出貨，占單季營收比重估達10％；而歐洲醫療客戶先小量試產，預計2027年貢獻將顯現。

另，維田看好邊緣AI需求發酵，已看到客戶對於中高階BOX PC需求提升，標準品表現不錯，上半年訂單能見度增加，預料下半年出貨顯著增溫。

整體來看，李傳德樂觀今年第2季及下半年訂單狀況，預期在智慧製造、智慧交通兩大業務成長下，今年營運有望逐季走高。

法人預估，維田今年在營收規模擴增，且沒有外部匯率干擾因素下，2026年營收將挑戰歷史新高，且在毛利率持穩向上趨勢下，今年獲利有機會翻倍成長。

營收

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