快訊

聯發科狂飆再列注意股！2套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

百想藝術大賞意外一籮筐…女星紅毯慘跌站不起 主持人嚇壞衝上去

聽新聞
0:00 / 0:00

良維財報／首季獲利4.53億元創單季新高、EPS 2.68元 第2季續創新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

良維（6290）8日公布第1季稅後純益4.53億元，創單季新高，季增8.1%，年增11%；第1季每股稅後純益（EPS）為2.68元，去年第4季EPS為2.60元，去年第1季EPS為2.56元。法人預估，第2季業績可望續創新高，下半年進入輝達NVIDIA）Vera Rrbin等新一代AI伺服器產品出貨之後，將優於上半年，今年全年業績挑戰新高。

良維表示，第1季獲利表現不俗，主要是大電流產品需求暢旺，除了主力客戶亞馬遜AWS之外，品牌伺服器廠商包括戴爾、惠普、聯想與IBM等的需求也逐步回溫，預期第2季營運將優於第1季，下半年優於上半年，今年將是逐季成長走勢，營運可期。

法人表示，輝達下半年最新的Vera Rubin平台AI伺服器將開始出貨，帶動良維下半年營運可望明顯成長，並優於上半年。由於Vera Rubin是採用800 VDC的新一代電源架構，大電流的規格更高，需求更大，進入門檻更高，良維是輝達的大電流主力供應商之一，未來有機會成為亞馬遜之外，支撐良維業績成長的第二隻腳。

良維則表示，今年營運可期，除了大客戶亞馬遜需求持續暢旺之外，微軟、Meta與Google都在洽談中，其中，微軟去年是小量出貨，現在已經有新的AI伺服器案子在談，而Meta則是新的客人。可以看出，四大雲端服務供應商（CSP）大咖，也逐步加入。

至於之前一直出貨的戴爾AI伺服器，良維說，戴爾其實做得相當不錯，因為戴爾不僅自己做自有品牌伺服器，也幫輝達做GB系列（GB200與GB300）與Vera Rubin系列產品，良維的業績將搭著戴爾的需求跟著往上。

輝達 IBM NVIDIA

延伸閱讀

川湖季報超標、4月營收創高 法人調高目標價

宏致營收／4月11.25億元創新高 今年逐季增長

緯穎最強Q1 賺逾七股本 純益141億元寫歷史次高

最強第1季 智邦 EPS 14.92元

相關新聞

維田法說會／今年訂單滿手 全年獲利挑戰翻倍成長

工業電腦廠維田（6570）8日舉行法說會，隨著維田今年首季交出「三率三升」佳績，展望後市，維田對今年第2季及下半年訂單狀況樂觀看待，預估本季營收季增15~20%，同時下半年還有專案跟客戶在進行，並有大型專案有機會在今年發酵，法人預估，維田今年全年營收可望顯著兩位數成長、挑戰新高紀錄，加上匯率較去年有利下、獲利拚翻倍增長。

全家財報／首季獲利2.7億元、EPS 1.23元 總店數達4,491家

全家（5903）8日公布2026年首季財報，首季營收277.5億元，年增9.7％，稅後純益2.7億元，年減34.1％，每股純益（EPS）1.23元，全家表示，獲利衰減幅度較大主因去年同期認列中國大陸投資架構重整一次性稅前利得而墊高基期，扣除前述影響後獲利表現仍為成長。

寶雅營收／4月22.4億元、年增16.7% 創下同期新高

寶雅（5904）8日公布4月營收22.4億元，年增16.7%，寫下同期新高；累計前四月營收達93.4億元，年增13.6％。

富強鑫財報／第1季三率三升 EPS 0.03元

富強鑫（6603）8日公布第1季財報，稅後純益499萬元、年增48.8%，每股純益0.03元。該公司並指出，隨著地緣變局趨緩帶動各國重啟民生及能源基建，相關零組件的擴產需求拉升，將成為營運規模與獲利成長的關鍵推手。

力旺法說會／已能使成熟邏輯製程生產非揮發性記憶體 正多方合作推動

矽智財（IP）廠力旺（3529）於8日召開法說會，該公司董事長徐清祥證實，其技術能直接活化成熟邏輯製程產能來生產非揮發性記憶體，目前正與多家晶圓代工廠合作推動相關技術與產品化進程。

閎康財報／矽光子帶動4月營收創高 第1季獲利跳增近3倍

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布2026年第1季財報，營收為新台幣14.24億元，年增15.03%、營業毛利4.4億元，年增46.35%，毛利率30.89%，營業利益1.81億元，年增125.36%，營業利益率12.70%、稅後淨利1.5億元，年增197.53%、EPS 2.24元，年增194.74%，約為去年同期0.76元的三倍，主要係產品組合改變使獲利大幅改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。