良維財報／首季獲利4.53億元創單季新高、EPS 2.68元 第2季續創新高

良維（6290）8日公布第1季稅後純益4.53億元，創單季新高，季增8.1%，年增11%；第1季每股稅後純益（EPS）為2.68元，去年第4季EPS為2.60元，去年第1季EPS為2.56元。法人預估，第2季業績可望續創新高，下半年進入輝達（NVIDIA）Vera Rrbin等新一代AI伺服器產品出貨之後，將優於上半年，今年全年業績挑戰新高。

良維表示，第1季獲利表現不俗，主要是大電流產品需求暢旺，除了主力客戶亞馬遜AWS之外，品牌伺服器廠商包括戴爾、惠普、聯想與IBM等的需求也逐步回溫，預期第2季營運將優於第1季，下半年優於上半年，今年將是逐季成長走勢，營運可期。

法人表示，輝達下半年最新的Vera Rubin平台AI伺服器將開始出貨，帶動良維下半年營運可望明顯成長，並優於上半年。由於Vera Rubin是採用800 VDC的新一代電源架構，大電流的規格更高，需求更大，進入門檻更高，良維是輝達的大電流主力供應商之一，未來有機會成為亞馬遜之外，支撐良維業績成長的第二隻腳。

良維則表示，今年營運可期，除了大客戶亞馬遜需求持續暢旺之外，微軟、Meta與Google都在洽談中，其中，微軟去年是小量出貨，現在已經有新的AI伺服器案子在談，而Meta則是新的客人。可以看出，四大雲端服務供應商（CSP）大咖，也逐步加入。

至於之前一直出貨的戴爾AI伺服器，良維說，戴爾其實做得相當不錯，因為戴爾不僅自己做自有品牌伺服器，也幫輝達做GB系列（GB200與GB300）與Vera Rubin系列產品，良維的業績將搭著戴爾的需求跟著往上。