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全家財報／首季獲利2.7億元、EPS 1.23元 總店數達4,491家

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家便利商店。記者余承翰／攝影
全家便利商店。記者余承翰／攝影

全家（5903）8日公布2026年首季財報，首季營收277.5億元，年增9.7％，稅後純益2.7億元，年減34.1％，每股純益（EPS）1.23元，全家表示，獲利衰減幅度較大主因去年同期認列中國大陸投資架構重整一次性稅前利得而墊高基期，扣除前述影響後獲利表現仍為成長。

全家並同步公告4月營收95.7億元，年增9.1%，累計前四月營收373.3億元，年增9.6%，單月、累月創下同期新高。

全家表示，營收成長主要受惠便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點，截至4月底全家共有4,491店，營運規模持續擴大，加上轉投資中之全家國際餐飲營收獲利持續亮眼、創下同期新高，旗下三品牌總店數達77家，帶動整體集團獲利向上。

全家便利商店本業成長穩健，受惠農曆春節業績開紅盤，福袋、禮盒、年菜等表現亮眼。全新餐促機制「全家超級配」瞄準民眾省荷包小確幸推出400種餐促組合、黑金「Let's Café」與茶金「Let's Tea」因應差異化客群推陳出新、白金「匠土司」品質精進並推出全新品類生土司，支援便利分眾飲控需求陸續推出的健康志向新品等，皆帶動整體鮮食業績穩定向上。

經營新客群需求，東南亞貨架展至1,200店，並持續導入多元獨家商組，業績跳躍性成長逾五成；瞄準毛小孩陪伴商機，貓之日運用實體店舖、限量話題新品貓咪制服創造共感情緒，並對應商圈個店差異導入多元規格商組，相關品群較去年同期成長兩成，持續挹注新成長動能。

深耕點數經濟提升會員黏著度，會員人數正式突破2,000萬人，持續提升Fa點「遊戲體驗、兌點商組、跨界交換」三大運用場景便利性，同時於3月底年度點數到期前跨界大兌點活動虛實並進，以實體店舖「家戶日用」、線上商城「全家行動購」3C精品共計超過600項兌點品項吸引會員兌換，不僅推升兌點量較去年同期穩定成長，亦帶動一般商品相關業績向上。

展望第2季，將進入便利商店傳統營運與季節指數高峰，夏季型商品如Let's Café 、Let's Tea、Fami！ce霜淇淋、酷繽沙、輕食皆陸續推出話題新品，並將同步掌握清明勞動連假、母親節、端午節節慶，618電商大促等，皆可望成為業績動能引擎。

營收 EPS 全家

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