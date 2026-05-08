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寶雅營收／4月22.4億元、年增16.7% 創下同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
寶雅8日公布4月營收22.4億元，年增16.7%，寫下同期新高。示意圖／聯合報系資料照
寶雅8日公布4月營收22.4億元，年增16.7%，寫下同期新高。示意圖／聯合報系資料照

寶雅（5904）8日公布4月營收22.4億元，年增16.7%，寫下同期新高；累計前四月營收達93.4億元，年增13.6％。

寶雅持續藉由三種不同店型，包含寶雅一般店、寶雅家居店、寶雅美妝店持續展店，截至4月底為止，全國共有475間寶雅，今年目標達520店，預估2027年達580店，並朝2028年620店邁進。

寶雅將持續深化品牌形象，根據當地商圈特性，耕由門市改裝策略，打造符合顧客需求的遊逛空間；推出數位支付 Poya Pay 與線上購物平台 Poya Buy，同時整合相關數位服務資源；持續發展自有品牌策略，藉由利基自有商品經營，進一步累積寶雅品牌知名度。

寶雅積極深化自有品牌，從美妝保養延伸至穿搭飾品、居家生活、個人清潔、健康輕食與保健食品等多元品類，逐步打造更完整的一站式生活消費版圖。

目前旗下自有品牌涵蓋多元生活風格，包括主打時尚穿搭與配件的「POYA Chic」、舒適實用生活備品的「POYA COZY」、貼近旅用需求的「POYA WAY」、居家風格的「POYA HOMEY」，以及兼顧美味與健康概念的「POYA CHILL」輕食系列；同時亦推出兼具設計感與機能性的「POYA SHINE2U」造型單品。

展望未來，寶雅將持續朝「成為顧容更喜歡的寶雅」之目標邁進，期望所提供的商品與服務，能夠成為顧客消費需求的優先選擇，成為穩步成長、永續經營的企業。

寶雅日前公布2026年首季財報，首季營收為70.95億元，季增7.8%，年增12.7%；營業毛利為32億元，毛利率為45.1%；營業利益為12.3億元，年成長27.8%，營業利益率17.3%；首季稅後獲利9.9億元，年增26.2%，單季營收、獲利皆創下歷史新高，單季每股純益（EPS）為9.3元。

營收 顧客 寶雅

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