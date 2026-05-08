快訊

兒子帶頭打人？前立委遭惡煞攻擊倒地 北港朝天宮董座回應

「什麼時候變一言堂？」軍購三讀 趙少康示警鄭麗文：別搞到令不出黨中央

吳慷仁被問「搞台獨」？親上火線回應 推眼鏡符號微博炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

富強鑫財報／第1季三率三升 EPS 0.03元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
富強鑫開發的智慧型外曲肘射出成型機。記者宋健生/攝影
富強鑫開發的智慧型外曲肘射出成型機。記者宋健生/攝影

富強鑫（6603）8日公布第1季財報，稅後純益499萬元、年增48.8%，每股純益0.03元。該公司並指出，隨著地緣變局趨緩帶動各國重啟民生及能源基建，相關零組件的擴產需求拉升，將成為營運規模與獲利成長的關鍵推手。

富強鑫表示，第1季營運受惠於半導體/ICT、運動與民用基建的業績表現，是堆疊單季營收交出年增率2.8%的關鍵因素；在營收規模放大的同時，落實成本與費用良好的控管，挹注第1季營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆較去年同期增加，繳出三率三升成績。

該公司同步公告4月合併營收為4.06億元，較去年同期營收3.62億元成長12.3%；累計前四月合併營收為14.55億元，較去年同期成長5.2%。

而4月營收表現延續3月以來工作天數回升與出貨節奏正常化趨勢，反映客戶拉貨動能逐步轉強，亦顯示先前遞延訂單開始陸續認列，帶動單月營收維持相對穩健水準。

針對訂單結構變化，富強鑫指出，除了「GENTREX超臨界物理發泡鞋機」因應品牌商對低碳中底的剛性需求而持續放量外，近期更明顯感受到全球基礎建設需求的大幅增加。隨著地緣變局趨緩帶動各國重啟民生及能源基建，相關零組件的擴產需求拉升，將成為堆升營運規模與獲利成長的關鍵推手。

展望前景，富強鑫認為，目前各產業客戶資本支出投入朝向智慧製造與綠色低碳發展趨勢明確，加上市場為避免未來設備成本上揚，紛紛加速下單建置，有助於該公司設備訂單出貨持續暢旺。

營收

延伸閱讀

騰輝財報／第1季獲利季增25%、EPS 1.73元 4月營收創近4年高

儒鴻財報／高毛利訂單挹注 首季EPS 6.69元創史上第三高、同期新高

中聯資源財報／第1季EPS 1.1元 坐擁循環經濟商機

朋億財報／首季 EPS 3.84元 創同期新高

相關新聞

全家財報／首季獲利2.7億元、EPS 1.23元 總店數達4,491家

全家（5903）8日公布2026年首季財報，首季營收277.5億元，年增9.7％，稅後純益2.7億元，年減34.1％，每股純益（EPS）1.23元，全家表示，獲利衰減幅度較大主因去年同期認列中國大陸投資架構重整一次性稅前利得而墊高基期，扣除前述影響後獲利表現仍為成長。

寶雅營收／4月22.4億元、年增16.7% 創下同期新高

寶雅（5904）8日公布4月營收22.4億元，年增16.7%，寫下同期新高；累計前四月營收達93.4億元，年增13.6％。

富強鑫財報／第1季三率三升 EPS 0.03元

富強鑫（6603）8日公布第1季財報，稅後純益499萬元、年增48.8%，每股純益0.03元。該公司並指出，隨著地緣變局趨緩帶動各國重啟民生及能源基建，相關零組件的擴產需求拉升，將成為營運規模與獲利成長的關鍵推手。

力旺法說會／已能使成熟邏輯製程生產非揮發性記憶體 正多方合作推動

矽智財（IP）廠力旺（3529）於8日召開法說會，該公司董事長徐清祥證實，其技術能直接活化成熟邏輯製程產能來生產非揮發性記憶體，目前正與多家晶圓代工廠合作推動相關技術與產品化進程。

閎康財報／矽光子帶動4月營收創高 第1季獲利跳增近3倍

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布2026年第1季財報，營收為新台幣14.24億元，年增15.03%、營業毛利4.4億元，年增46.35%，毛利率30.89%，營業利益1.81億元，年增125.36%，營業利益率12.70%、稅後淨利1.5億元，年增197.53%、EPS 2.24元，年增194.74%，約為去年同期0.76元的三倍，主要係產品組合改變使獲利大幅改善。

群聯財報／首季EPS高達68.8元 獲利年增逾12倍

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案廠群聯（8299）8日召開法說會並公布第1季財報，受惠記憶體市況轉強、產品組合優化與獲利能力大幅提升，單季每股稅後純益高達68.8元，獲利表現相當亮眼，毛利率、營益率與淨利率同步大幅攀升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。