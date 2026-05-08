富強鑫財報／第1季三率三升 EPS 0.03元

富強鑫（6603）8日公布第1季財報，稅後純益499萬元、年增48.8%，每股純益0.03元。該公司並指出，隨著地緣變局趨緩帶動各國重啟民生及能源基建，相關零組件的擴產需求拉升，將成為營運規模與獲利成長的關鍵推手。

富強鑫表示，第1季營運受惠於半導體/ICT、運動與民用基建的業績表現，是堆疊單季營收交出年增率2.8%的關鍵因素；在營收規模放大的同時，落實成本與費用良好的控管，挹注第1季營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆較去年同期增加，繳出三率三升成績。

該公司同步公告4月合併營收為4.06億元，較去年同期營收3.62億元成長12.3%；累計前四月合併營收為14.55億元，較去年同期成長5.2%。

而4月營收表現延續3月以來工作天數回升與出貨節奏正常化趨勢，反映客戶拉貨動能逐步轉強，亦顯示先前遞延訂單開始陸續認列，帶動單月營收維持相對穩健水準。

針對訂單結構變化，富強鑫指出，除了「GENTREX超臨界物理發泡鞋機」因應品牌商對低碳中底的剛性需求而持續放量外，近期更明顯感受到全球基礎建設需求的大幅增加。隨著地緣變局趨緩帶動各國重啟民生及能源基建，相關零組件的擴產需求拉升，將成為堆升營運規模與獲利成長的關鍵推手。

展望前景，富強鑫認為，目前各產業客戶資本支出投入朝向智慧製造與綠色低碳發展趨勢明確，加上市場為避免未來設備成本上揚，紛紛加速下單建置，有助於該公司設備訂單出貨持續暢旺。