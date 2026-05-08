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明安財報／首季獲利2.05億元 EPS 1.33元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）8日公布首季財報，單季獲利2.05億元，年減69.1%，每股純益1.33元。展望前景，法人認為，隨著新品開發腳步如期推進，預期明安9月起可逐步投產，為第4季營運增長添新動能。

法人指出，第1季為高爾夫球具代工業的傳統出貨旺季，但因品牌商提前鋪貨，以致明安單季營收達41.01億元，年減9.9%；獲利方面，毛利率下降的同時，加上少了去年同期獲火險理賠，單季獲利下降至2.05億元，相較去年同期的6.62億元，減少69.1%，每股純益1.33元。

而全球高爾夫球賽事主要落於春季，品牌廠商皆會在年初發表新品，在新品拉貨下，高爾夫球代工廠旺季普遍落在每年10月至隔年4月，因此，以身為球具代工業的明安而言，目前正進入營運淡季。

不過，觀察高爾夫產業朝向大者恆大趨勢成型，明安主要兩大客戶為全球排名前兩大高爾夫球品牌TaylorMade、Callaway，在高爾夫球具終端消費呈現穩定成長下，目前正按部就班進行新款式產品開發，後續完成開模、產能規劃和敲定投產時程，9月份起將會陸續為客戶生產，隨即進行出貨，重返旺季水準。

至於明安子公司小白球代工廠明揚去年在屏東二廠全年度營運，加上越南四條產線陸續投產，2025年營收達25億元，年增120.3%；今年營運可望維持成長態勢，擴大對母公司獲利貢獻。

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