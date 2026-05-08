群聯財報／首季EPS 68.8元創高、毛利率61.3% 看NAND價格持續上升

群聯（8299）8日召開法說會公布財報，2026年第1季營收409.66億元，季增加79.7%，年增加196%。該季合併毛利率為61.3%，較前季增加19.4個百分點，較去年同期增加30個百分點。該季本期淨利為新台幣151.74億元，季增加227.8%，年增加1,230%。單季每股稅後純益為新台幣68.8元，高於前一季之21.74元；亦高於去年同期之5.53元。公司說明，首季營收與獲利同步改寫歷史單季新高紀錄，顯示AI所帶動的新一波儲存需求浪潮正持續快速發酵。

群聯說明，第1季營業費用較前期及去年同期增加，主要來自於公司持續積極投入長期技術與產品布局，包括先進製程研發、光罩費用、AI儲存與邊緣AI平台開發，以及關鍵人才延攬與員工獎酬提升，是本公司對未來成長動能的積極投資。群聯積極持續的投資研發與人才布局，將有助於提升高價值產品比重、強化群聯競爭優勢，並支撐未來中長期營收與獲利成長。群聯已在本波AI浪潮中成功掌握市場商機，未來也將持續擴大AI-Ecosystem方案的市占率。

目前全球NAND市場供給依舊相當吃緊，NAND價格持續上升已成為產業事實，且短中期內尚未看到明顯舒緩跡象。主要原因在於全球NAND原廠對於資本支出與擴產態度仍維持保守謹慎，同時AI推論（AI Inference）所產生的資料量正快速爆發，AI應用也逐漸從模型訓練走向大規模推論與落地部署，使AI基礎架構逐漸轉變為「Data/Storage Centric（資料與儲存為核心）」的新型態架構，進一步推升市場對高容量、高效能NAND儲存需求的快速成長。

此外，群聯第1季營業費用較前期及去年同期增加，主要來自於公司持續積極投入長期技術與產品布局，包括先進製程研發、光罩費用、AI儲存與邊緣AI平台開發，以及關鍵人才延攬與員工獎酬提升，是本公司對未來成長動能的積極投資。群聯積極持續的投資研發與人才布局，將有助於提升高價值產品比重、強化群聯競爭優勢，並支撐未來中長期營收與獲利成長。群聯已在本波AI浪潮中成功掌握市場商機，未來也將持續擴大AI-Ecosystem相關方案的市占率。

群聯電子執行長潘健成表示：「群聯的核心競爭力，從來都不是建立在低價庫存操作，而是建立在長期技術領先、完整客製化能力，以及協助客戶共同創造高附加價值產品與解決方案。群聯已逐步從傳統NAND控制晶片與NAND儲存方案公司，轉型成為AI 儲存基礎架構暨邊緣 AI 運算平台供應商（簡稱PHISON 3.0）。未來包括群聯獨家的AI Data Platform、企業級SSD、aiDAPTIV技術方案以及AI軟體等AI-Ecosystem相關方案，都將成為群聯未來重要的成長動能。」

潘健成進一步指出，群聯近期推出的aiDAPTIV Hybrid AI SSD (aiDAPTIV混合AI SSD)以及aiDAPTIV Hybrid Claw（aiDAPTIV混合龍蝦）方案，不僅能有效降低企業資料外洩風險，更可協助客戶節省超過70%以上的Token使用成本，對於Agentic AI（AI代理人）的落地與普及具有高度助益。同時，aiDAPTIV方案亦積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs），包含透過降低AI導入門檻與建置成本，協助更多國家與教育機構普及AI教育與實作環境；藉由更精簡且高效率的AI硬體架構，降低整體能源消耗與碳排放；並協助新興市場與資源受限地區建立在地化AI基礎建設，加速AI於教育、醫療、農業、公共服務與產業升級等領域的落地應用，讓AI技術不僅提升效率，也能兼顧永續與普惠價值。

展望未來，隨著AI應用持續滲透至各產業領域，包含企業AI、邊緣AI、智慧製造、自動化、智慧醫療、智慧金融以及AI推論等市場快速成長，對於高效能儲存與資料基礎架構的需求也將持續攀升。群聯將持續深化與全球AI生態系夥伴合作，積極拓展邊緣AI解決方案、AI資料平台以及客製化企業級SSD等高附加價值市場，持續為員工、股東、客戶與合作夥伴創造多贏局面。