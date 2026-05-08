君帆財報／首季EPS 0.91元 積極布局半導體、醫療營運有望逐季成長

君帆（4584）工業董事會8日通過第1季合併財報，合併營收2.63億元、年減26%，毛利率維持30%的穩健水準，稅後純益為0.27億元、年減31%，每股稅後純益0.91元。法人估，君帆今年營運可望呈現逐季成長態勢。

君帆同步公布4月合併營收0.89億元，月增3.4%、年減25.7%；累計前四月合併營收3.52億元、年減26.1%。

君帆第1季營收主要受台灣內銷市場鋼鐵及通用機械需求疲弱，以及半導體設備客戶拉貨時程遞延影響，導致整體營收規模出現波動。

然而，君帆長期在醫療器械及休閒船舶市場的策略布局已顯現成效，受惠於該等領域需求回溫，有效抵銷部分傳統機械產業的成長放緩，維持穩定獲利基礎。

在中國大陸市場方面，儘管無錫廠受當地硫化機及模具產業低迷導致營收放緩，但無錫君帆已於2025年第4季正式取得「高新技術企業」資格，享有企業所得稅優惠稅率，相關稅務利益的認列，對公司獲利結構具有正面助益。

此外，為因應地緣政治與全球供應鏈重組，君帆於今年全力推進泰國廠建廠計畫。此項戰略投資不僅在建立東協製造基地，以就近服務國際大廠，更將大幅強化亞洲區域的供應鏈韌性，提升整體營運效率與國際競爭力。

展望2026年，君帆預期營運將呈現逐季成長態勢。公司持續投入半導體、醫療及高端自動化設備應用領域，鎖定高附加價值產品，透過產品差異化擴大市場份額，並透過技術與區域布局的雙重升級，穩步邁向新一波成長動能。