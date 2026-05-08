力旺法說會／已能使成熟邏輯製程生產非揮發性記憶體 正多方合作推動

矽智財（IP）廠力旺（3529）於8日召開法說會，該公司董事長徐清祥證實，其技術能直接活化成熟邏輯製程產能來生產非揮發性記憶體，目前正與多家晶圓代工廠合作推動相關技術與產品化進程。

日前市場傳出日本記憶體龍頭來台尋求產能支援，希望由聯電日本廠搭配力旺關鍵IP與電路設計，用以生產2D NAND晶片。徐清祥在法說會中強調，力旺長期專注於利用標準邏輯製程實現非揮發性記憶體技術。近期全球Flash記憶體供應持續吃緊，而該公司的技術優勢，在於能直接活化成熟邏輯製程產能來生產非揮發性記憶體，開發周期短且成本低、良率高、產能大，目前正積極與多家晶圓代工廠合作推動相關技術與產品化進程，這可望繼OTP與PUF Security之後，成為其下一階段重要的營收與獲利成長動能。

力旺先前已公布首季財報，營收為10.93億元，季增4.4％，年增二成，淨利為5.96億元，季增5.9％，年增29.1％，每股純益為7.98元。

徐清祥提到，該公司首季營運表現續創歷史新高，除了3奈米IP授權在AI伺服器CPU應用持續成長外，也成功拓展至高速傳輸介面等新領域。

展望後續營運，力旺指出，在授權金方面，是由晶圓代工廠與晶片客戶的授權數量增加，以及平均授權單價提升所驅動。先進製程、AI、安全相關需求及新型Flash授權需求非常強勁。至於權利金方面也加速成長，成長動能來自於既有產品升級、新增先進製程應用單價提升、PUF權利金收入擴大，及具較高權利金費率的MTP產品占比上升。