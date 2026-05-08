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潤德股東會通過配息18.5元 室內裝修市場需求升溫、後市樂觀

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

潤德（6881）8日召開股東會，會中承認財報，並通過配發每股現金股利18.5元，包括盈餘分配17.46元及資本公積1.04元，股利水準創歷史新高。

潤德2025年營收24.6億元，年增23%；稅後純益2.91億元，年增30％；每股稅後純益19.42元，營收、獲利均創歷史新高。潤德表示，去年受惠完工交屋潮與大型專案挹注，營運大爆發，單月營收已連續13個月、站穩2億元以上。

展望今年，潤德表示，隨著台商回流、高科技產業擴廠，以及公辦都更與危老重建政策持續推進，室內裝修與工程市場需求持續升溫，對後市維持樂觀。公司累積多年承攬大型個案設計及工程經驗，以商務空間、辦公空間、景觀建築、人工智慧相關產業等客群為主，持續擴大成長動能。

潤德表示，秉持「以人為本、健康、永續發展為旨的美學設計思維」為核心理念，將低碳、健康與安全概念全面導入設計及施工流程，並持續深化公司治理與誠信經營。憑藉穩健實力與市場競爭優勢，公司已連續五年榮獲中華徵信所TP5000台灣地區大型企業排名「建物裝修及裝潢業第一名」，穩居產業領導地位。

財報 營收 股利

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