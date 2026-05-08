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永昕營收／4月1.06億元、年增3倍 CDMO業務成長動能強勁
永昕（4726）8日公告4月合併營收1.06億元，年增300%。單月營收不僅突破億元大關，2026年第1季合併營收也創下歷年同期新高，季增62%。永昕自2025年第4季起，營收持續展現強勁成長動能，主要受惠於兩項國際上市生物藥品商業化生產挹注，帶動營收顯著提升。
永昕自2019年轉型以來，目前為台灣唯一100%專注於生物藥CDMO之公司，並於2025年開始商業化量產二項國際上市生物藥品。其中一項藥品供應涵蓋歐洲、日本、加拿大及韓國等多國市場，另一項則專供日本市場。憑藉優異的商業化量產能力與國際供應實績，永昕將可有效協助合作夥伴接軌全球市場需求，並進一步強化在國際生物藥CDMO市場之競爭優勢。
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