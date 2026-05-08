永昕營收／4月1.06億元、年增3倍 CDMO業務成長動能強勁

富強鑫（6603）8日公布第1季財報，稅後純益499萬元、年增48.8%，每股純益0.03元。該公司並指出，隨著地緣變局趨緩帶動各國重啟民生及能源基建，相關零組件的擴產需求拉升，將成為營運規模與獲利成長的關鍵推手。

2026-05-08 18:08