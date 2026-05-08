晶呈科技營收／4月1.73億元、年增191.53% C4F6預計第4季試量產

晶呈科技（4768）8日公布4月營收1.73億元，年增191.53%、月減1.2%；前四月累計營收6.14億元，年增166.38%。

晶呈科技表示，4月營收較去年同期大幅增加，主因為外銷客戶需求較去年同期增加。4月營收雖較3月稍減，不過內、外銷市場出貨仍維持與前月相當的水準。

晶呈科技去年下半年起外銷需求回溫，帶動營收成長。主因去年上半年外銷出貨低迷，此外黃光應用之氖混合氣體價格和前年同期相較大幅降低，拖累去年上半年營收及獲利表現。不過從第3季起，外銷記憶體蝕刻氣體出貨量大增。法人指出，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠。

此外，晶呈科技也說明，該公司去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，原預計於今年第2季投產；不過，由於該廠主要生產一級合成C4F6低純度原物料，再純化為符合終端客戶高純度要求之C4F6成品，其生產設備、廠房、製程皆為自行設計，而廠房建造與生產設備裝機有些許延誤，現預估於今年第4季試量產。