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揚秦營收／4月創同期新高 麥味登展店力度續強

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦旗下麥味登店數持續增長。聯合報系資料照
揚秦旗下麥味登店數持續增長。聯合報系資料照

揚秦（2755）8日公布4月營收2.8億元，年增18.4%，累計前四月營收11.06億元，年增20.29%，均創同期新高。揚秦表示，主力品牌「麥味登」4月衝破千店大關，整體營運規模持續成長，同時帶動營收及加盟創業者信心，有利於延續品牌加盟版圖的擴張態勢。

揚秦總經理林麗玲表示，隨著麥味登店數持續增長，不論是今年的台北春季加盟展，或是剛結束的台中加盟展，都可看到麥味登的加盟創業熱度持續升溫。年度新品「元氣蛋白系列」全台門市上架後，單日最高銷售總數破萬份，更可見消費者對於麥味登推動健康食材的認同，隨著品牌力的提升，也同步強化門市的獲利能力。

展望後市，林麗玲表示，早午餐品牌「麥味登」將於15日起，與療癒系超人氣IP「LuLu豬」展開為期兩個月的跨界聯名。不僅推出限定餐點與專屬包材，更發售五款生活小物周邊商品進行義賣，義賣所得將全數捐贈「心路基金會」，讓消費者在麥味登享受美味早餐的同時，也能與LuLu豬一起散播愛心，支持障礙者成就生命中的美好。

「炸雞大獅」也將於6月展開首次IP聯名，與台灣知名的插畫藝術家KINGJUN聯手打造「炸雞宇宙聯盟」，不僅推出全新設計的紙杯、紙袋、餐盒，可愛實用的「宇宙好裝袋」周邊商品，並同步推出「JUN脆雞柳捲餅」限定餐點及「芥末美乃滋沾醬」、「梅好海苔雙灑粉」等期間限定炸雞口味，帶領消費者一起邁入充滿想像力的炸雞宇宙。

截至目前，「麥味登」全台總店數1020家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數八家，「涮金鍋」店數八家，「檳城煎蕊」店數一家。

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