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旺季帶動 漢來美食第一季每股賺5.87元創單季新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
漢來美食日前在台中展出蔬食新品牌「樂蔬」。圖／漢來美食提供
漢來美食日前在台中展出蔬食新品牌「樂蔬」。圖／漢來美食提供

旺季帶動，受惠於主力品牌島語自助餐廳及湯包的展店效益，加上宴會需求暢旺，漢來美食第一季營收19.88億元，年增14.57%；稅後淨利2.48億元，年增33.90%，每股盈餘更達到5.87元，創單季新高。

漢來美食表示，第一季成長動能主要來自兩大面向，首先是宴會廳需求明顯回溫，從農曆新年到企業尾牙、春酒，帶動北、高宴會廳業績全面成長，整體熱度甚至一路延續到第二季，區域表現方面，北部地區以婚宴為主要動能，南部地區則是社團授證、商務宴客為主。

其次，漢來美食表示，品牌持續展店效應持續挹注營收，堪稱漢來美食「小金雞」的中餐品牌「漢來上海湯包」，繼今年元月台北南港LaLa port分店開幕後，目前全台已有9家分店，單月營收表現較去年同期成長超越6成；「名人坊」全台五家分店單月總營收也比同期成長4成。在宴會廳與主力品牌雙引擎帶動下，推升整體營收表現續創高峰。

展望後市，漢來美食表示，持續全力全台展店計畫，預計在五月底將進駐台北大巨蛋的遠東Garden City，開出中餐雙品牌「名人坊」高端粵菜餐廳、「福園」台菜餐廳。其中福園以精緻台菜深耕高雄在地31年，獲得米其林指南推薦，也是首次北上拓點。

漢來美食表示，進入5月，受惠勞動節連假跟母親節，中、西餐各品牌餐廳訂位趨近滿檔，另台中洲際漢神購物廣場新開三家品牌分店均表現亮眼，包括「漢來上海湯包」、「名人坊」及蔬食新品牌「樂蔬」，開幕初期即展現強勁集客力，其中湯包品牌單日翻桌率近6輪，「樂蔬」亦達近4輪水準，未來表現樂觀期待。

漢來 營收 漢來美食

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