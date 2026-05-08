沛波財報／首季營收15.14億元 EPS 0.28元

台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波（6248）8日召開董事會，會中通過第1季財報。第1季合併營收15.14億元，較去年同期減少21.97%，稅後淨利2,788萬元，較去年同期減少40.18％，每股稅後純益（EPS）0.28元。

沛波總經理黃霈櫻表示，本季營收及獲利較去年同期下滑，主要係受鋼筋市場價格較去年同期低，且整體營建市場節奏放慢，部分客戶因工期延長等因素調整出貨時程影響，致整體出貨量較去年同期減少。

在接單方面，目前在手訂單能見度仍維持六個月以上，訂單水位尚屬穩定，整體接單動能維持平穩，可提供後續營運一定程度支撐，並隨工程進度逐步反映於出貨表現。

在公司治理方面，沛波持續強化制度建置與資訊揭露品質，於最新一屆公司治理評鑑中首次進入前5%，反映公司在治理機制及永續經營上的努力已逐步展現成果。

總經理黃霈櫻表示，將持續關注營建市場動態，審慎控管成本與營運效率，並透過穩定接單來源及彈性調度能力，以穩健因應市場變化。