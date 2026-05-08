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旭然營收／前四月達2.27億元、年增9％ 創同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

過濾大廠旭然（4556）8日公布4月合併營收為5,924萬元，較上月成長2％，累計1至4月合併營收達2.27億元，較去年同期成長9％，並刷新歷年同期新高。

旭然指出，集團多年深化全球多區域、多產業及多廠區供應策略，已完善建立跨區域在地服務與接單優勢，包括擁有台灣、大陸、越南等地布局生產基地，並於新加坡、美國、日本等市場設有營運據點，有助於貼近客戶需求、提升交付效率及強化全球接單彈性。在全球高科技產業客戶持續擴充多區生產據點趨勢下，不僅台灣與亞洲區域業務銷售維持成長態勢，日本與歐洲市場亦成為今年營運亮點。

其中，日本市場受惠當地IC載板大廠加大資本支出、擴充IC封裝基板產能，帶動工業液體過濾相關設備與耗材拉貨需求升溫；歐洲市場則受惠半導體相關大廠加速拓展區域產能布局，以及當地食品、製藥等產業對過濾設備升級需求提升，挹注2026年累計前4月日本、歐洲地區銷售分別大幅年增59％、257％，並帶動整體營運良好成長態勢。

近年半導體與高科技電子產業對純水、超純水、製程液體及電子級化學品過濾要求持續提高，旭然除持續穩固廠務端工業液體過濾市場需求，為擴大半導體、高科技產業工業液體過濾業務動能，亦積極由廠務端跨足高階製程端過濾(如濕製程及關鍵製程液體過濾)應用市場布局，看好在半導體先進製程、先進封裝及AI高階伺服器板產能擴張需求下，仍積極推進相關過濾新品送樣測試，以期為高階過濾產品帶來新成長空間。

展望2026年第2季，旭然持審慎樂觀看法。隨著AI投資浪潮延續，半導體、記憶體、PCB等產業客戶新專案陸續啟動拉貨，加上年初接獲歐洲晶圓代工廠訂單預計於第2季完成出貨，有助進一步推升旗下工業液體過濾設備出貨量能。旭然將持續以工業液體過濾技術研發、產品升級與全球市場拓展三大策略並進，深化高階製程過濾、系統性過濾設備等應用布局，為未來營運成長奠定良好基礎。

營收 旭然 越南

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