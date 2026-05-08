元太財報／首季獲利創同期新高 淨利27.85億元、EPS 2.41元

電子紙大廠元太（8069）科技8日公布第1季財報，受惠產品組合優化，單季營收86.3億元，年增7%，歸屬母公司業主淨利27.85億元，每股盈餘2.41元。在彩色電子紙出貨強勁帶動下，第1季營業利益與淨利雙雙刷新歷年同期紀錄。

觀察本季成長動能，主要來自彩色電子紙E Ink Spectra 6表現亮眼。元太表示，該產品出貨面積在今年第1季正式超越傳統黑白及消費性電子紙，成為推升營收與獲利成長的關鍵。隨著零售、交通及公共資訊顯示看板對低功耗彩色化需求提升，彩色電子紙滲透率穩定拉升，進一步強化公司獲利結構。

電子紙應用正出現結構性轉變，從單純的「顯示介面」跨足至「智慧表面」。日前BMW在2026北京車展發表的BMW iX3 Flow Edition量產變色車，即是採用元太電子紙並通過車規等級驗證。元太對此指出，這象徵電子紙技術正式進入嚴苛的車用環境，未來將進一步整合於建築、零售及日常生活物件的材質與形態中，開啟更廣泛的市場機會。

因應市場需求擴張，元太同步推動產能布局，除投資新建桃園觀音廠，並採取分階段擴產策略。元太強調，相關產能規劃將結合永續顯示解決方案，提升生產彈性與全球供應能力。

元太表示，公司營運體質也獲評級肯定，中華信評近期將其台灣評等由「tw A-」調升至「tw A」，看好其彩色應用與商業布局帶動的營收規模與產品組合持續改善。

在公司治理方面，元太在第12屆公司治理評鑑中，蟬聯上櫃公司前5%及市值百億以上電子類企業前10%。元太預計將於6月2日至5日參加COMPUTEX 2026，屆時將攜手40家生態系夥伴，於台北世貿一館打造1,170平方米的電子紙產業專區。

元太表示，將透過此國際平台，呈現彩色電子紙在變色車體、零售媒體及生活美學中的多元應用，展現從顯示介面邁向智慧表面的新世代願景。