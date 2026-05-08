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五福營收／4月8.12億元 創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
五福旅遊（2745）8日公告4月營收達8.12億元，年增11.52%，刷新單月同期新高。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
五福旅遊（2745）8日公告4月營收達8.12億元，年增11.52%，刷新單月同期新高。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

五福旅遊（2745）8日公告4月營收達8.12億元，年增11.52%，刷新單月同期新高，累計前四個月合併營收達33.53億元，年增14.95%。

五福旅遊指出，4月營收表現亮眼，主要受惠於清明連假出國潮及日本賞櫻旺季帶動，加上韓國東南亞旅遊需求穩定增長，反映市場旅遊熱度不減；同時，推動「抗漲策略」有效平衡成本波動，深受消費者青睞，成功將高流量轉化為實質的獲利動能。

展望後市，五福旅遊對於第2季及下半年營運持樂觀態度。面對國際航線成本仍受油價與稅金波動影響，五福旅遊憑藉強大的供應鏈優勢，積極推動「抗漲專區」系列產品，以穩定的價格策略與產品毛利搶占市場先機。策略成效也直接反映在展銷數據上，在4月舉辦的 ATTA 台中旅展中，五福現場訂單人數較去年同期大幅成長125%，顯示五福不僅成功滿足消費者「提前卡位」的需求，更在變動的市場環境中維持優異的獲利效能，展現出強大的競爭優勢。

在技術面，五福旅遊則全面導入Google Workspace (GWS) 雲端協作系統，結合智慧化的Google生態系，搭配Gemini Pro AI數位化工具，優化跨部門協作與產品資訊同步，大幅提升後勤行政與前線業務的串聯速度。在縮短作業時程並優化轉單效能後，整體工作效率獲得顯著提升，成為推升下半年營運表現持續成長的關鍵推手。

迎接第2季旅遊盛事，五福旅遊積極備戰北中南三大指標性旅展 ，包含 5/15 高雄市旅行公會國際旅展、5/22台北國際觀光博覽會(TTE)，以及6/26 台中ATTA夏季旅展。五福旅遊採取線上線下整合策略，由專業團隊在現場提供諮詢，並搭配展場限定專屬優惠與「抗漲專區」 ，鎖定下半年中秋、國慶及跨年等連假商機，期盼透過多元的曝光轉化為實質業績，有效推升營收表現再突破。

五福旅遊持續透過「據點擴張」、「數位升級」與「抗漲策略」多元併行的經營布局，精準觸及客群。面對全球旅遊成本波動，憑藉深厚的供應鏈整合優勢，積極落實抗漲經營方針，提供高性價比的多元選擇。展望未來，五福旅遊將致力優化服務與產品競爭力，以靈活的經營節奏應對市場變化，持續推升成長動能，續創亮眼佳績。

營收 東南亞 韓國

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