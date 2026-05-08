騰雲營收／4月年增暴增逾八成 受惠商業數位轉型需求升溫

智慧場域解決方案領導品牌騰雲（6870）科技8日公布集團4月合併營收8,589.4萬元，月增5.1%，年增81.5%；累計今年前4個月合併營收達2.96億元，年增逾46%，續創歷年同期新高。公司表示，受惠於商業數位轉型需求升溫，實體場域整合正在全面「作業系統化」，帶動客戶導入場域數據、金流與營運管理平台的意願顯著提升，而騰雲科技，正是這場轉型的核心推手。

過去，實體商業場域正從傳統人力巡查、經驗判斷與紙本報表分散式管理。騰雲的核心商業模式是將整個商場的人流、金流、物流與數據流，全部整合進一套智慧場域作業系統（AI OS），將AIoT基礎設施「服務化」，透過「AIoT as a Service」，協助企業降低自建系統與技術團隊的門檻，使客戶能快速取得感測、運算、分析、支付與決策支援等整合能力。騰雲科技執行副總張婷婷表示，AI 應用戰場已經從手機螢幕與電腦視窗，延伸到了每一個有人走動與交易發生的實體空間。企業客戶不再滿足單點的功能導入，而是要整個營運流程的全面升級，騰雲正是提供「場域級 AI 轉型」的能力。

騰雲科技指出，全球AI產業正逐步邁向「Physical AI（物理 AI）」發展階段，AI不再只停留於雲端模型與螢幕介面，而是透過感測器、邊緣設備與智慧控制系統，深入實體世界與企業營運流程。騰雲多年來深耕智慧商場與多業態商業場域應用，已建立完整AIoT架構與智慧維運平台，具備將AI「落地即用」至實體場域的成熟能力。

騰雲科技董事長梁基文表示，AI的真正價值在於能否深入企業每一個營運環節與實體世界。騰雲多年累積的場域數據資產、跨系統整合能力，以及海內外大型專案的實戰經驗，是公司難以被短期複製的核心優勢。場域數據將是騰雲最深的護城河。

展望後市，隨著智慧場域方案在海內外市場滲透率持續攀升，加上馬來西亞、日本、泰國等海外布局逐步進入收成期，公司對2026年整體營運成長保持高度樂觀，並將持續深化AIoT服務、場域數據應用與跨產業整合能力，擴大智慧場域生態系。