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韋僑財報／首季 EPS 1.67元 營收、獲利均創新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

RFID解決方案供應商韋僑（6417）受惠工業應用需求穩定增溫、消費應用新產品量產，以及醫療耗材市場滲透率提升等多重動能挹注，第1季營收4.28億元，年增15.9%。毛利率34.56 %，年增2.3個百分點；稅後淨利0.71億元，每股盈餘（EPS）為1.67元，三項關鍵數據均創下歷史新高。

韋僑去年合併營收16.08 億元，首度突破16億元大關，刷新歷史新高後，2026年第1季亦繳出亮眼營運成果。

韋僑表示，RFID LABEL產品在客戶去年完成庫存調整後，今年開始正常拉貨。加上醫療大客戶持續推動由 Barcode向RFID採用轉換，今年出貨將明顯成長。在RFID TAG 方面，在關稅干擾因素底定後，美系工業用客戶下單量持續增加，加上消費應用因新專案量產啟動，銷售金額亦持續增加，三大業務同步推升營運動能。

全球電商龍頭於5月4日推出一項新的物流服務ASCS，提供其他企業使用供應鏈和配送的「完整組合」。這項服務主要是將現有空運、海運、卡車運輸和最後一哩配送在內的產品組合，整合進一個全新的套裝服務中，提供一套從運送到庫存到生產決策協助判斷系統，物流運輸的即時追蹤，提升運輸物品Item level可視化成為必要發展趨勢。

韋僑因應此需求，推出應用於Ambient IoT的BLE TAG 新產品，預計今年下半年貢太將呈倍數成長。展望未來，美國FDA所推動《藥品供應鏈安全法案》（DSCSA）要求醫療產品進行序號化（serialization），以強化溯源與防偽；歐盟亦將於2027年實施「數位產品護照」（DPP），要求產品具備可追溯的完整資訊。兩項國際法規將成為RFID快速成長的長期驅動力，韋僑可望在此浪頭下持續成長。推升營收及獲利同步加溫。

EPS 營收

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