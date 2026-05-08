耀穎上櫃首日開盤就飆漲269% 抽中1張大賺14.3萬元

耀穎（7772）8日以每股53元掛牌上櫃，一開盤就跳空以196元開出，上漲143元，漲幅269.81%，股價一度衝高至196.5元，上漲143.5元，漲幅270.75%；中籤的投資人若開盤就賣，可獲利14.3萬元，抽中1張賺超過2.6張。

耀穎在上櫃前公開申購時，承銷張數僅481張，卻吸61萬2,678人參與抽籤，中籤率0.07%，幸運中籤的投資人今日大豐收，抽籤紅包落袋。

耀穎深耕半導體光學薄膜與晶圓級鍍膜製程，近年持續布局矽光子、共同封裝光學（CPO）、邊緣運算（Edge AI），及航太與生醫感測等應用領域，藉由多元產品線拓展營運成長動能。

耀穎是台灣少數同時具備黃光微影蝕刻與光學薄膜製程能力的一站式服務平台，產品廣泛應用於智慧型手機光感測器、太空衛星濾光片、好萊塢高階電影攝影機及半導體曝光機設備元件。

受惠高階智慧型手機感測技術普及、終端市場回溫，及半導體圖形光學代工比重持續拉升，耀穎近3年營收與獲利連續成長，營收由2023年3.49億元，2024年3.78億元，2025年增達4.26億元，年增12.72%。

獲利表現部分，營業毛利由2023年的0.95億元攀升至2025年的1.51億元；毛利率從2023年的27.25%躍升至2025年的35.44%；稅後淨利由2023年的0.25億元，成長至2025年的0.45億元；EPS從1.04元拉升至1.86元。