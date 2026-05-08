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耀穎掛牌上櫃 股價勁揚270%
半導體晶圓光感濾光片製程代工廠耀穎光電今天以每股53元掛牌上櫃，股價表現強勁，開盤跳空達到196元，上漲143元，漲幅達269.81%；早盤最高達196.5元，漲幅270.75%。
耀穎光電成立於2003年，以半導體圖形光學代工業務為主，提供客戶自光學模擬、圖形化設計到真空鍍膜與微影蝕刻一站式服務，主要應用於行動及智慧裝置。
耀穎2025年總營收新台幣4.26億元，成長12,82%，毛利率35.44%，稅後淨利4486萬元，每股純益1.86元。2026年累計前3月營收9424萬元，年減約14%。
耀穎指出，12吋晶圓光學鍍膜、AI眼鏡光波導鍍膜及CPO矽光子連接器低反射膜，將是未來營運成長主要動能。
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