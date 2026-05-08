漢達第1季 EPS 0.46元 營收勁揚近七成

漢達（6620）昨（7）日公布今年首季財報，受惠旗下新藥之挹注，單季獲利年增雙位數，其中，第1季營業毛利1.7億元，年增21%；營業利益0.57億元，年增46%；稅後純益0.76億元，年增69%，每股純益（EPS）0.46元。

漢達生技表示，近年將營運重心由高技術門檻學名藥轉向505(b)(2)新藥，產品結構逐步轉型。2026年首季505(b)(2)產品營收占比已突破四成，較去年同期不到25%顯著提升，顯示產品組合優化成效顯現。

漢達生技產品結構的改善，主要受惠於多發性硬化症用藥Tascenso於今年首季穩健成長。儘管學名藥Dexlansoprazole因競爭者加入而使營收下滑，惟Tascenso彌補相關缺口，並成為帶動整體營收成長的主要動能。

此外，漢達生技的血癌用藥Phyrago也逐漸顯現效益，Phyrago自今年3月起開始認列分潤收入，隨著近期市場滲透率持續提升，營收貢獻可望逐步放大。