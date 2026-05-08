快訊

愛爾麗爆偷拍 北市府今啟動醫美、三溫暖、體育館反針孔大稽查

川普關稅政策再被法院打臉！最新的10％關稅遭判違法

北部有感！上午7時8分花蓮規模4.4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

高鋒第1季 EPS 0.2元 程泰0.18元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠程泰（1583）、亞崴及高鋒（4510），昨（7）日公布第1季合併財報，三家大廠第1季營運同步由虧轉盈。其中，程泰第1季每股稅後純益0.18元，亞崴第1季每股稅後純益0.18元，高鋒第1季每股純益0.2元。

程泰集團會長楊德華表示，近期工具機產業接單明顯感受到回溫，以程泰集團為例，程泰在手訂單逾8億元，亞崴也有12億元，合計在手訂單已回到20億元以上水準，能見度看到第3季末。

楊德華指出，目前以美國接單回升20%最多，中國大陸接單也回升15%，另外加拿大、墨西哥接單也不錯。

高鋒受惠工具機接單回溫，3月合併營收1.45億元，月增11.7%、年增36.1%，回到年月雙增走勢；累計第1季合併營收4.18億元，年增34.1%，為近四年來同期新高。

程泰 工具機 中國大陸

延伸閱讀

儒鴻財報／高毛利訂單挹注 首季EPS 6.69元創史上第三高、同期新高

長華財報／首季轉盈EPS 0.51元 未實現股票部位利益達73億元

亞德客營收 兩個新高

儒鴻首季EPS 6.69元

相關新聞

鈊象第1季 EPS 11.18元 拓海外版圖

遊戲股王鈊象（3293）昨（7）日公告首季稅後純益31.51億元，季增5.4%、年增19.9%，絕對獲利金額創公司掛牌以來新高，每股純益11.18元，連續二季賺逾一個股本。

IET衝光通訊 樂觀營運

三五族大廠英特磊IET-KY（4971）昨（7）日舉行法說會，董事長高永中指出，AI光通訊需求強勁，該公司正積極擴產，全年營收維持年增20%至40%的目標不變，整體展望正向樂觀。

櫃買徵才 招手九大領域

櫃買中心（Taipei Exchange）2026年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才，其中後三類資訊專

光洋科獲台積大單

光洋科（1785）接單報捷，持股近七成小金雞創鉅斬獲台積電2奈米靶材大單，首度打破日商壟斷，吃下3／5奈米主流製程及次世代記憶體靶材市場。

立盈第1季 EPS 0.79元 聯嘉0.47元

立盈科技（7820）昨（7）日公布第1季財報，單季歸屬母公司淨利2,706.2萬元，年增75.6%，每股純益0.79元，創下歷史新高。主要受惠AI晶片帶動半導體稼動率提升，廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環經濟

汎瑋第1季 EPS 1.07元 擴大泰越版圖

電子機能材料業者汎瑋材料（6967）昨（7）日公布4月營收及第1季財報，4月營收1.29億元，年增9.6%；前四月累計營收5.08億元，年增23.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。