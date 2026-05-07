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創鉅材料5/11登興櫃 第1季每股純益6.09元

中央社／ 新竹7日電

半導體靶材廠創鉅先進材料預計5月11日登錄興櫃，今年第1季稅後淨利新台幣2.62億元，每股純益6.09元。

創鉅材料成立於2025年，是受讓母公司光洋應用材料科技的半導體事業部門相關業務，主要從事薄膜濺鍍靶材、貴金屬材料及化學品之製造、加工、回收、精鍊，廣泛應用於半導體及電子零組件產業。

受惠先進半導體製程及先進封裝需求成長，創鉅材料營收及接單動能強勁，今年第1季營收14.06億元，稅後淨利2.62億元，每股純益6.09元。

展望未來，創鉅材料表示，全球半導體產業持續朝向先進製程與異質整合發展，濺鍍靶材及薄膜材料需求將穩定成長。創鉅材料將持續深化與主要客戶的合作關係，並強化自主研發能力及製程技術，提升整體營運效率與競爭力。

營收 半導體

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