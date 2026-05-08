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IET衝光通訊 樂觀營運
三五族大廠英特磊IET-KY（4971）昨（7）日舉行法說會，董事長高永中指出，AI光通訊需求強勁，該公司正積極擴產，全年營收維持年增20%至40%的目標不變，整體展望正向樂觀。
IET首季營收3.32億元，季增4.1%，年增22.8%；稅後純益7,900萬元，季增27.4%，並較去年同期轉虧為盈，每股純益1.97元，獲利表現大幅提升。
因受惠磷化銦（InP）光接收器 （PD）磊晶片出貨動能維持高檔，帶動IET首季毛利率衝高至47.84%，遠優於去年同期的36.68%，是財報一大亮點。
展望未來，高永中強調，AI資料中心高速傳輸需求持續升溫，帶動光通訊大廠對磷化銦PD磊晶片需求增加，相關量產訂單已陸續到位，該公司產能亦已準備充分；惟目前全球磷化銦基板供應仍偏緊，成為限制營收進一步放大的主要瓶頸。
針對磷化銦基板供應吃緊，目前IET已啟動自備磷化銦基板與客戶提供基板並行模式，由IET負責磊晶生產，客戶也已逐步接受不同基板廠商認證。
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