快訊

愛爾麗爆偷拍 北市府今啟動醫美、三溫暖、體育館反針孔大稽查

川普關稅政策再被法院打臉！最新的10％關稅遭判違法

北部有感！上午7時8分花蓮規模4.4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

IET衝光通訊 樂觀營運

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三五族大廠英特磊IET-KY（4971）昨（7）日舉行法說會，董事長高永中指出，AI光通訊需求強勁，該公司正積極擴產，全年營收維持年增20%至40%的目標不變，整體展望正向樂觀。

IET首季營收3.32億元，季增4.1%，年增22.8%；稅後純益7,900萬元，季增27.4%，並較去年同期轉虧為盈，每股純益1.97元，獲利表現大幅提升。

因受惠磷化銦（InP）光接收器 （PD）磊晶片出貨動能維持高檔，帶動IET首季毛利率衝高至47.84%，遠優於去年同期的36.68%，是財報一大亮點。

展望未來，高永中強調，AI資料中心高速傳輸需求持續升溫，帶動光通訊大廠對磷化銦PD磊晶片需求增加，相關量產訂單已陸續到位，該公司產能亦已準備充分；惟目前全球磷化銦基板供應仍偏緊，成為限制營收進一步放大的主要瓶頸。

針對磷化銦基板供應吃緊，目前IET已啟動自備磷化銦基板與客戶提供基板並行模式，由IET負責磊晶生產，客戶也已逐步接受不同基板廠商認證。

光通訊 磊晶片 營收

延伸閱讀

研華第2季營運將創高

立盈財報／首季EPS 0.79元創單季新高 AI帶動半導體循環經濟需求強勁

聯強法說會／今年4月營收創新高 對第2季營運相當樂觀

文曄首季每股純益達5.32元 本季營收和純益將續創高

相關新聞

鈊象第1季 EPS 11.18元 拓海外版圖

遊戲股王鈊象（3293）昨（7）日公告首季稅後純益31.51億元，季增5.4%、年增19.9%，絕對獲利金額創公司掛牌以來新高，每股純益11.18元，連續二季賺逾一個股本。

IET衝光通訊 樂觀營運

三五族大廠英特磊IET-KY（4971）昨（7）日舉行法說會，董事長高永中指出，AI光通訊需求強勁，該公司正積極擴產，全年營收維持年增20%至40%的目標不變，整體展望正向樂觀。

櫃買徵才 招手九大領域

櫃買中心（Taipei Exchange）2026年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才，其中後三類資訊專

光洋科獲台積大單

光洋科（1785）接單報捷，持股近七成小金雞創鉅斬獲台積電2奈米靶材大單，首度打破日商壟斷，吃下3／5奈米主流製程及次世代記憶體靶材市場。

立盈第1季 EPS 0.79元 聯嘉0.47元

立盈科技（7820）昨（7）日公布第1季財報，單季歸屬母公司淨利2,706.2萬元，年增75.6%，每股純益0.79元，創下歷史新高。主要受惠AI晶片帶動半導體稼動率提升，廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環經濟

汎瑋第1季 EPS 1.07元 擴大泰越版圖

電子機能材料業者汎瑋材料（6967）昨（7）日公布4月營收及第1季財報，4月營收1.29億元，年增9.6%；前四月累計營收5.08億元，年增23.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。