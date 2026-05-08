鈊象第1季 EPS 11.18元 拓海外版圖

遊戲股王鈊象（3293）昨（7）日公告首季稅後純益31.51億元，季增5.4%、年增19.9%，絕對獲利金額創公司掛牌以來新高，每股純益11.18元，連續二季賺逾一個股本。

鈊象正持續擴大海外市場布局，董事長李柯柱曾指出，今年遊戲授權業務版圖將再次擴大，目前已進軍南非市場，估計全年授權業務比重將從進一步擴大至七成以上，營收、獲利均有望再次挑戰歷史新高。

鈊象旗下共有遊戲授權業務、商用機台以及網路遊戲等三大業務；其中，遊戲授權業務毛利率最高，也是營收、獲利主要來源。鈊象去年毛利率已衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，估計毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司的獲利表現有正面幫助。

鈊象繼去年取得英國市場執照後，近期也取得南非市場執照。