東研信超財報／首季每股獲利0.12元 4月營收創歷史次高

專業電子檢測廠商東研信超（6840）於今日公告4月合併營收達新台幣8,766萬元，為歷史單月次高表現，其中AI伺服器檢測相關業績達歷史新高，占營收比重突破10%，累計前4月合併營收達3.01億元，年增9%。另外今日董事會同步通過2026年第1季財報營運成果，第1季合併營收為2.13億元，營業淨利324.4萬元，稅後淨利365.9萬元，每股稅後盈餘0.12元；該公司說明，從案件排程與累計來看，4月起高毛利的AI相關檢測營收比重已站穩雙位數，第2季單月有機會挑戰新高表現，營運與獲利表現可望明顯跳升，全年朝逐季增長走勢。

東研信超積極投入AI伺服器整機與周邊設備檢測業務，可檢測項目除伺服器產品外，亦涵蓋液冷機（CDU）、電源機櫃模組（PSU）及電池備援模組（BBU）等大功率產品，自今年第1季末開始，隨著相關廠房與設備陸續到位，以及陸續取得四大CSP業者認可實驗室，並突破初期測試瓶頸、提升周轉效率，帶動公司整體檢測量能穩健提升。

為因應AI伺服器檢測需求，東研信超目前持續安排大夜、小夜與假日排班24小時不間斷檢測，推升公司單月營收達歷史次高，可預期第2季單月營收有機會突破新高；同時，電力擴容至1.2MW及導入解熱能力300KW以上之液對液CDU一次側冰水主機循環系統升級工程，將提前於6月中旬完工啟用，最快7月下旬即可開始貢獻營收，將是國內可提供最大功率測試並同時具備液對液CDU解熱能力之AI專業實驗室。

東研信超指出，整體接單案量已累積近3個月左右，其中AI相關檢測的訂單排程更已看到9月，龜山一廠與二廠至第3季底的檢測稼動率持續增加，目前已排定檢測的產品更已包含輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器平台VR200 機種在內，顯示公司在高階檢測市場之布局逐步發酵，營收結構亦持續優化，新事業動能逐步成形。

此外，美國聯邦通訊委員會（FCC）於4月30日發布擬全面禁止認可未簽署互惠協議（MRA）國家之實驗室提案，預計兩年內逐步禁止包含中國大陸在內未與美國簽署MRA或對等貿易協定的國家，其境內所有實驗室出具之FCC測試報告將不再被認可，東研信超憑藉可觀的台灣實驗室檢測能量，預期有利承接轉單效益，將會是下一波可期的成長動能。

在其他競爭優勢方面，東研信超在台灣建置高達數十座以上各型電波暗室、檢測屏蔽室，長期深耕各項無線通訊產品關鍵檢測與認證技術，具備完整且高度整合的檢測能量，為亞洲第一家採用德國Rohde & Schwarz（簡稱R&S）符合美國通訊工業協會（CTIA）標準的天線量測（OTA）測試系統第三方獨立實驗室，提供東研信超包含TS8991無線測試系統、相關測量軟體、即用型第三方測試箱和定位器等完整測試解決方案，並已取得台灣全國認證基金會（TAF）和無線廣域CTIA認證，為包含筆記型電腦在內各類通訊傳輸與藍牙技術的無線設備提供OTA測試與CTIA 認證服務，預期可為2026年帶來3%以上營收增長。