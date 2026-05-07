泰合生技藥品拚上市 證交所通過

光洋科（1785）旗下小金雞、全球半導體關鍵材料供應商創鉅先進材料（7918）將於5月11日登錄興櫃。創鉅董事長鄭憲松7日在興櫃前法人說明會表示，自去年10月從光洋科分拆後，決策更趨即時，受惠AI及高

2026-05-07 20:24