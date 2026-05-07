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泰合生技藥品拚上市 證交所通過
臺灣證券交易所公告，7日召開之第883次「有價證券上市審議委員會」，審議泰合（6467）初次申請股票上市案，審議結果通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
有關泰合生技藥品股份有限公司之相關基本資料，申請上市資本額新台幣5.23億元，董事長兼總經理為李世仁。全體董事持股比率部分，董事8席，持股占11.87%。輔導上市之承銷商為元大證券。
泰合主要業務包括505(b)(2)新劑型新藥及困難學名藥。市場結構上，全數外銷占100%。
泰合的財務部分，稅前純損、每股稅後虧損如下：2023年虧1.2億元、EPS -3.12元、2024年虧1.67億元、EPS -3.69元、2025年虧2.14億元、EPS -4.16元。
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