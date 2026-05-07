亞電財報／第1季每股獲利0.24元

亞電（4939）今日公告2026年第1季營運摘要暨4月合併營收，2026年第1季合併營收為新台幣3.14億元，營業利益1,351萬元，稅後淨利2,392.9萬元，每股稅後淨利0.24元，營運表現逐步走揚，主要受惠產品組合優化帶動毛利率攀升至28.58%；4月合併營收達1.42億元，年增8.55%，累計前4月營收4.56億元，年減幅度已見收斂。

亞電指出，過去長期投入新產品研發已有所成果，今年營運重心將轉往推廣與進行客戶送樣認證，其中兩大主力新產品將分別搶攻半導體與AI應用市場：為因應半導體封裝朝高精度、薄型化及高溫製程發展，亞電推出抗翹曲平衡膜（Anti-Warpage Balance Film），鎖定先進封裝與高階製程材料市場。該產品可有效抑制熱應力所造成之基板變形，顯著提升貼合精度、製程穩定性與整體可靠度，並具備高剛性、低CTE與低吸濕等關鍵特性，有助於改善封裝過程中的翹曲與熱循環問題。

透過結合PI薄膜、填料分散與塗布等核心技術，切入晶圓級封裝、面板級封裝、IC載板及ABF載板等高階應用領域，並延伸至CoPoS及AI伺服器市場，抗翹曲平衡膜不僅提升製程良率與產品穩定度，更強化公司在先進封裝材料領域的技術競爭力與市場切入深度。

而在AI高效運算與高速通訊需求快速成長帶動下，亞電積極推動M9/M10等級PTFE基板材料開發，聚焦應用於AI GPU封裝、5G/6G基地台、高階網通設備及高速運算平台。PTFE基板材料具備低介電常數、低介電損耗與低訊號衰減特性，可有效提升高頻高速訊號傳輸效能，同時兼具低吸水率與高可靠度表現，滿足新世代高算力架構對材料穩定性的嚴苛要求，並透過優異之熱膨脹係數控制能力，搭配高階HVLP銅箔技術，進一步強化材料接著強度與降低傳輸損耗，展現亞電於高頻高速材料領域的技術門檻與差異化競爭優勢，有助於切入AI與高階通訊關鍵供應鏈。

綜觀整體產品發展與技術布局，亞電將加速由傳統材料供應商轉型為高階關鍵材料解決方案提供者，以半導體關鍵材料、AI封裝與伺服器材料，以及高頻高速通訊材料三大成長引擎為核心，並以抗翹曲平衡膜與M9/M10（PTFE基板）為技術主軸，持續深化高階材料研發與應用延伸。

亞電已與近期正式向終端下游客戶送樣進行認證，並規劃由具備高效率之東台廠生產製造，亞電憑藉高度完整製程能力、多元產品基礎與穩定量產經驗，強化技術門檻與市場競爭力，並在持續優化產品結構與客戶組合下，亞電可望推動營收穩健成長，帶動毛利率與獲利能力同步提升，為股東創造長期且具延續性的投資價值。