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立盈財報／首季EPS 0.79元創單季新高 AI帶動半導體循環經濟需求強勁

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立盈環保科技中科廠。公司提供
立盈環保科技中科廠。公司提供

受惠AI晶片帶動半導體產業稼動率提升，廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環經濟需求強勁，立盈（7820）科技7日董事會通過第1季財報，單季營收9,794.5萬元，年增63.3%，稅後盈餘2,706.2萬元，年增75.60%，每股純益0.79元，創下歷史新高。

立盈首季獲利表現亮眼，公司表示，主要歸功於先進半導體製程對技術服務解決方案的剛性需求。第1季技術服務解決方案營收比重攀升至81%，達7,909.8萬元，年增32.37%。

在產品組合優化下，立盈首季毛利率56.23%，較去年同期的54.76%增加1.47個百分點，亦較去年第4季的51.85%顯著提升。營益率方面，受惠於首季無去年底提列的一次性員工費用及上櫃相關成本，營益率站上34.07%，大幅優於去年第4季的23.23%。

展望未來，立盈表示，將持續配合AI晶片對半導體產能擴增的需求，提供高階循環經濟解決方案。公司目前除平鎮廠、中科廠外，南科第三廠區預計於今年下半年加入營運。

立盈強調，透過智慧化生產參數提高資源再生綠色人造螢石的氟化鈣（CaF2）純度，不僅能協助客戶達成減碳與ESG目標，隨著產能量能擴增，全年度營運有望隨著AI浪潮持續成長。目前超過8成營收來自半導體業，在國際政經環境變動下，將維持穩定的營收與獲利基礎。

半導體 營收 綠色

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