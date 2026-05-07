朋億Q1 EPS達3.84元寫同期新高 在手訂單創高、未來營運續成長

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2026年第1季合併營收達23.42億元，年增8.95％，稅後純益2.99億元，年增28.81％，每股純益(EPS)達3.84元，年增28.43％，受惠半導體、記憶體等產業主要客戶訂單認列暢旺，在訂單結構組合優化及費用良好管控效益下，帶動第1季營收、獲利雙雙改寫歷年同期新高。

朋億*表示，受惠AI晶片需求持續帶動國際半導體、記憶體相關大廠加大資本支出投入新廠擴建及產能擴增計畫，帶動主要客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單認列、下單需求轉趨積極，其中，今年第1季小型專案認列比例增加，加上成本及費用精實管理綜效下，2026年第1季毛利率達32.09％、營業利益率20.16％及純益率15.13％，皆分別較去年同期成長，並呈現三率三升表現。

朋億*看好今年營運保持良好成長態勢，尤其今年起整體業務接單動能熱絡，亦陸續接獲大型專案訂單實績，截至今年第一季累計在手訂單金額達127億，年增81％，並創下歷史新高，未來隨著大型專案陸續進入設備出貨、安裝階段認列營收貢獻，有助於推升整體營運表現。