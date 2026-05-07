永立榮營收／4月續創佳績、年增215.42％ 雙軌策略奏效

永立榮（6973）7日公布2026年4月合併營收達1,062萬元，較去年同期成長215.42％；累計2026年1至4月合併營收3,732萬元，年增59.64％，延續今年以來單月營收逐步墊高的成長趨勢。

永立榮表示，4月營收主要受惠於通路端出貨動能明顯升溫，其中，與克麗緹娜「御顏粹泌系列」及亞馬生醫「靈活粒現」等品牌合作之產品線，隨著市場需求穩定提升與終端銷售表現亮眼，帶動整體拉貨力道同步放大，尤其在亞馬生醫「靈活粒現」系列產品亦展現良好市場接受度，成為推升4月營收表現的關鍵動能。

此外，公司亦持續深化多元通路布局與品牌合作策略，使產品滲透率與市場能見度同步提升，進一步強化營收成長的穩定性與延續性。

根據國外研究機構Fortune Business Insights報告指出，全球外泌體市場規模預計將從2026年的3.0079億美元，成長至2034年的23.4599億美元，年複合成長率高達29.27％。隨著外泌體在生物標誌物、治療載體及精準醫學領域的價值日益凸顯，永立榮除憑藉目前保養品與保健食品產品線持續放量。

永立榮進一步表示，公司在核心羊水幹細胞與外泌體技術的科研背景下，精準鎖定現代男性對生理機能提升與日常體質調理的剛性需求，除了旗下ACT-A黑鹿超基因膠囊的合作品牌廠商已明顯逐步增加外，更有品牌廠商積極探討升級原料之保健產品的合作空間，預計將於今年第3季將有男性保健新品強勢問市，永立榮以期隨著既有通路合作深化與新品持續推出，新品牌廠商合作持續擴大，不僅在傳統保養保健市場占有一席之地，更在高階男性機能維護領域建立了專業形象。

展望2026年，永立榮維持審慎樂觀看法，並積極以「技術轉譯商業化」與「新藥臨床開發」雙軌並行的策略擴大營運市場版圖。在新藥開發上，已成功於4月完成羊水幹細胞與外泌體相關活性成分之美國FDA原料藥主要檔案（DMF）登錄，持續推進UA002臨床試驗進程，而商轉化方面，持續透過i-ExoCraft平台整合研發與製造優勢，擴大ODM/OEM業務合作，強化「技術平台共享、產品矩陣放大」的營運模式，進一步推升整體營運規模與國際競爭力。