振宇五金財報／首季獲利2,172萬元 EPS 1.02元

振宇五金（2947）7日董事會通過115年第1季財報，首季營收達5.8億元，年增6.1%；稅後純益為2,172萬元，年減15%，每股純益（EPS）1.02元。此外，4月合併營收達1.9億元，年增7.7%；累計前四月合併營收達7.7億元，年增6.5%。

振宇五金指出，近期市場對塑膠袋等民生用品相關議題關注度提高，帶動部分居家用品需求成長，加上清明節前後居家修繕與清掃需求增加，推升4月整體銷售動能。同時，透過門市商品調度、庫存管理與供應鏈協作機制，確保全台門市商品供應穩定，發揮連鎖五金通路即時供貨優勢。

從商品銷售結構觀察，4月整體銷售動能受季節性需求帶動，居家清潔與修繕需求增加，推升工具類與居家用品銷售表現。累計1至4月以「電動工具」成長幅度最為顯著，年增15.82%；「居家用品」與「土木工具」亦分別成長14.20%及10.81%。振宇五金分析，電動工具與土木工具受惠於季節性修繕需求，顯示居家修繕市場需求穩定，並持續帶動相關商品銷售動能。

在通路布局方面，振宇五金持續推動展店策略，深化全台服務網絡。隨4月26日台中崇德店開幕，台中地區門市數正式達30家，強化中部地區五金通路服務密度；同時，持續推進全台展店計畫，預計5月30日高雄苓雅店開幕後，全台門市將達96家，並以115年第3季達成百店目標為方向，穩步擴大全台服務版圖。未來將持續以社區型展店模式提升市場滲透率，並透過展店效益帶動營收規模成長，進一步強化在地化服務與即時修繕支援能力。

會員經營方面，振宇五金持續深化會員經濟，截至目前會員總數達69.4萬人，年增13.27%，會員營收占比提升至59.5%。4月會員營收達1億1,547萬元，會員平均客單價較非會員高出逾兩成，顯示會員制度已成為帶動來客數、提升消費頻次與客單價的重要成長動能。透過會員點數機制、修繕課程及會員專屬優惠活動，結合O2O（線上線下）整合策略，持續強化顧客黏著度並提升整體消費體驗。

展望未來，振宇五金表示，將持續以「展店擴張、商品結構優化、數位經營深化」為三大核心策略，並持續強化供應鏈管理、庫存調度與商品競爭力，提升整體營運效率。隨著百店布局逐步成形，加上會員經濟持續深化，以及居家修繕與民生需求穩定成長，可望持續挹注營運動能，公司對全年營運維持審慎樂觀看法。