朋億財報／首季EPS 3.84元 創同期新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）董事會7日通過首季財報，合併營收23.41億元，年增9％，稅後淨利歸屬母公司業主2.98億元，年增28.8％，每股稅後盈餘3.84元，年增28.4％。受惠半導體、記憶體等產業主要客戶訂單認列暢旺，在訂單結構組合優化及費用良好管控效益下，帶動第1季營收、獲利雙雙改寫歷年同期新高。

朋億表示，受惠AI晶片需求持續帶動國際半導體、記憶體相關大廠加大資本支出投入新廠擴建及產能擴增計畫，帶動主要客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單認列、下單需求轉趨積極，其中，今年第1季小型專案認列比例增加，加上成本及費用精實管理綜效下，2026年第1季毛利率達32.08％、營業利益率20.15％及稅後淨利率15.13％，皆分別較去年同期成長，並呈現三率三升表現。

朋億看好今年營運保持良好成長態勢，尤其今年起整體業務接單動能熱絡，且陸續接獲大型專案訂單實績，截至今年第1季累計在手訂單金額達127億元，年增81％，並創下歷史新高，未來隨著大型專案陸續進入設備出貨、安裝階段認列營收貢獻，有助於推升整體營運表現。

朋億指出，致力落實ESG理念，健全營運體質與長期永續經營發展，於臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第十二屆公司治理評鑑結果中，已連續七屆榮登上櫃公司治理評鑑排名前5％企業之最高殊榮。隨著未來評鑑制度升級為ESG評鑑，朋億亦已提前布局相關制度與策略，持續強化永續發展策略與執行力，並整合內部資源推動綠色科技、關懷社會福祉，以及提升公司治理的透明度與效率，力求在創造企業價值的同時，兼顧環境與社會責任，實現企業永續經營目標。