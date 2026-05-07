快訊

逾30人持球棒圍毆…前立委曾蔡美佐骨裂送醫 住家被砸、5人遭打傷

國1高科交流道「6車連環撞」釀嚴重回堵 國道警趕抵現場處理

鄭麗文、盧秀燕吃牛肉麵「交換軍購意見」 地方人士：對1事看法相同

聽新聞
0:00 / 0:00

朋億財報／首季EPS 3.84元 創同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）董事會7日通過首季財報，合併營收23.41億元，年增9％，稅後淨利歸屬母公司業主2.98億元，年增28.8％，每股稅後盈餘3.84元，年增28.4％。受惠半導體、記憶體等產業主要客戶訂單認列暢旺，在訂單結構組合優化及費用良好管控效益下，帶動第1季營收、獲利雙雙改寫歷年同期新高。

朋億表示，受惠AI晶片需求持續帶動國際半導體、記憶體相關大廠加大資本支出投入新廠擴建及產能擴增計畫，帶動主要客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單認列、下單需求轉趨積極，其中，今年第1季小型專案認列比例增加，加上成本及費用精實管理綜效下，2026年第1季毛利率達32.08％、營業利益率20.15％及稅後淨利率15.13％，皆分別較去年同期成長，並呈現三率三升表現。

朋億看好今年營運保持良好成長態勢，尤其今年起整體業務接單動能熱絡，且陸續接獲大型專案訂單實績，截至今年第1季累計在手訂單金額達127億元，年增81％，並創下歷史新高，未來隨著大型專案陸續進入設備出貨、安裝階段認列營收貢獻，有助於推升整體營運表現。

朋億指出，致力落實ESG理念，健全營運體質與長期永續經營發展，於臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第十二屆公司治理評鑑結果中，已連續七屆榮登上櫃公司治理評鑑排名前5％企業之最高殊榮。隨著未來評鑑制度升級為ESG評鑑，朋億亦已提前布局相關制度與策略，持續強化永續發展策略與執行力，並整合內部資源推動綠色科技、關懷社會福祉，以及提升公司治理的透明度與效率，力求在創造企業價值的同時，兼顧環境與社會責任，實現企業永續經營目標。

半導體 營收

延伸閱讀

汎銓首季EPS -0.61元 4月營收2.12億元創同期新高

統一財報／首季獲利65.4億元、EPS 1.15元 創同期新高

巧新財報／首季淨利1.31億元、EPS 0.6元 毛利率22％

精誠財報／第1季EPS 2.64元 寫歷年同期新高

相關新聞

朋億財報／首季 EPS 3.84元 創同期新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）董事會7日通過首季財報，合併營收23.41億元，年增9％，稅後淨利歸屬母公司業主2.98億元，年增28.8％，每股稅後盈餘3.84元，年增28.4％。受惠

漢達財報／產品組合優化帶動單季獲利 第1季年增七成、EPS 0.46元

漢達（6620）7日公布今年首季財報，受惠505(b)(2)新藥之挹注，營收與獲利均較去年同期呈雙位數成長。其中第1季營收2.09億元，年增16%；營業毛利1.7億元，年增21%；營業利益0.57億元

漢來美食財報／「島語」發威！首季EPS 5.87元創單季歷史新高

漢來美食（1268）7日公布今年第1季財報營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%；稅後純益2.48億元，季增142.82%、年增33.90%，營業毛利率48.89%、營業淨利率15.8

漢來美食財報／第1季EPS 5.87元創史上新高

漢來美食（1268）7日公布第1季財報，營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%；稅後純益2.48億元，季增142.82%、年增33.9%，每股盈餘5.87元。

世界先進再亮燈漲停、委買逾1.5萬張 法說行情延燒成熟製程

晶圓代工廠世界先進（5347）法說行情持續發酵，7日早盤再度強攻漲停，股價鎖在185.5元，上漲16.5元，漲停價仍高掛約1.57萬張委買，買盤力道強勁，股價已連五日走揚。

均華第1季 EPS 5.19元 赴美設子公司

均華（6440）昨（6）日公布首季稅後純益1.47億元，季增55.3%，年增220.7%，每股純益5.19元，獲利表現僅次於2024年第4季，為單季史上次高，亦創同期新高紀錄。因應客戶海外擴產需求，均

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。