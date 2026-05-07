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漢達財報／產品組合優化帶動單季獲利 第1季年增七成、EPS 0.46元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢達（6620）7日公布今年首季財報，受惠505(b)(2)新藥之挹注，營收與獲利均較去年同期呈雙位數成長。其中第1季營收2.09億元，年增16%；營業毛利1.7億元，年增21%；營業利益0.57億元，年增46%；稅後淨利0.76億元，年增69%，每股稅後純益（EPS）0.46元。

漢達生技表示，近年將營運重心由高技術門檻學名藥轉向505(b)(2)新藥，產品結構逐步轉型。2026年首季505(b)(2)產品營收占比已突破四成，較去年同期不到25%顯著提升，顯示產品組合優化成效顯現。

漢達生技產品結構的改善，主要受惠於多發性硬化症用藥Tascenso於今年首季穩健成長。儘管學名藥Dexlansoprazole因市場新進競爭者加入而使營收下滑，惟Tascenso彌補相關缺口，並成為帶動整體營收成長的主要動能，同時降低公司營收過度集中於單一產品的風險。

此外，漢達生技的血癌用藥Phyrago也逐漸顯現效益，Phyrago自今年3月起開始認列分潤收入，隨著近期市場滲透率持續提升，營收貢獻可望逐步放大。由於目前市場上尚無其他已取得核准之505(b)(2)新藥競爭產品，預期Phyrago具備良好市場拓展空間，合作夥伴持續積極推進商業化布局，並有望成為2026年重要營收來源之一。

漢達生技表示，目前已有四項藥品於美國或加拿大市場銷售，並持續推進其他505(b)(2)產品之開發進程、商業化布局與產品組合廣度。多靶點癌症用藥 HND-039 已於2025年9月向美國FDA遞交藥證申請，PDUFA Date為2026年7月29日，目前已進入最後審查階段，公司正積極進行產品上市相關工作，評估各種商業化策略對公司的優劣，並將選擇對公司長遠發展及股東權益有益之方案。

漢達生技尚有多項癌症如HND-027、HND-044等，或神經系統用藥如HND-045等正持續推進開發中，公司並於近期成立創新中心增加外部產品、技術平台之來源，雙管齊下增加產品之廣度，期待透過堆疊營收來源，增加營運之穩定性。

漢達 營收 漢達生技

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