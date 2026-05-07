漢來美食財報／第1季EPS 5.87元創史上新高

漢來美食（1268）7日公布第1季財報，營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%；稅後純益2.48億元，季增142.82%、年增33.9%，每股盈餘5.87元。

第1季營業毛利率48.89%、營業淨利率15.88％、稅後淨利率12.47%、每股盈餘5.87元，較去年第1季每股盈餘4.39元增加1.48元，創上櫃以來新高。

主係受惠於主力品牌島語自助餐廳及湯包的展店效益，加上宴會需求暢旺，帶動整體營收成長。

展望後市，漢來美食持續全力全台展店計畫，預計在五月底將進駐台北大巨蛋的遠東Garden City，開出中餐雙品牌-「名人坊」高端粵菜餐廳、「福園」台菜餐廳。其中福園以精緻台菜深耕高雄在地31年，獲得米其林指南推薦，此次北上拓點，已有不少老客人期待漢來美食除了優異的粵菜手藝；台菜的表現上能端出什麼驚艷饕家的壓箱寶 ，同時，市場亦密切關注漢來福園台菜的加入對大台北台菜市場的影響效應。

分析第1季表現如此優異的原因，成長動能主要來自兩大面向，首先是宴會廳需求明顯回溫，從農曆新年到企業尾牙、春酒，帶動北、高宴會廳業績全面成長，整體熱度甚至一路延續到第2季。區域表現方面，北部地區以婚宴為主要動能，南部地區則是社團授證、商務宴客為主。其次，是來自品牌持續展店效應持續挹注營收，堪稱漢來美食「小金雞」的中餐品牌「漢來上海湯包」，繼今年元月台北南港LaLa port分店開幕後，目前全台已有9家分店，單月營收表現較去年同期成長超越6成。

另，「名人坊」全台五家分店單月總營收也比同期成長4成。在宴會廳與主力品牌雙引擎帶動下，推升整體營收表現續創高峰。

而最受中部消費者期待的熱門自助餐品牌-「島語」台中漢神洲際購物廣場分店，也在緊鑼密鼓的趕工中，此為品牌第四個據點，還未開幕就已成為漢神洲際聲量最高、最受期待的品牌。就目前三店的業績來看，今年第1季營收較去年同期成長2倍，後續再有台中及台北大巨蛋的加入，營收成長力道勢不可擋。

進入5月，受惠勞動節連假跟母親節，中、西餐各品牌餐廳訂位趨近滿檔，另台中洲際漢神購物廣場新開三家品牌分店均表現亮眼，包括「漢來上海湯包」、「名人坊」及蔬食新品牌「樂蔬」，開幕初期即展現強勁集客力，其中湯包品牌單日翻桌率近6輪，「樂蔬」亦達近4輪水準，未來表現樂觀期待。在商品銷售方面，端午節檔期同步啟動，旗下各品牌推出粵式裹蒸粽及電商禮盒-大禮包粽組合，整體銷售目標上看1.6萬組，預估可挹注約1,600萬元營收，第2季營運表現可望維持穩健成長。