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世禾財報／首季 EPS 2.46元 刷新單季歷史新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

世禾（3551）董事會7日通過今年首季財報，稅後純益1.52億元，季增12.2％，年增26.8％；每股稅後純益2.46元，改寫單季獲利史上新高紀錄。

半導體清洗與再生龍頭廠世禾今年第1季合併營收8.11億元，季減4.2％，年增19.1％。毛利率37.44％，較上季季增0.89個百分點，年減1.6個百分點，為同期新高。今天股價帶量上漲6.5元，成交量3,733張，收215元，呈連四漲走勢。相較於4月30日股價收在195元相對低點，近四個交易日漲幅逾10.25％。

世禾2025年合併營收29.92億元，年增16.2％，創史上新高。毛利率36.01％，年減0.43個百分點。稅後純益4.79億元，年增28.5％；每股稅後純益8.36元，獲利表現雙雙來到歷史新高。世禾董事會擬配發2.4元現金股利，及資本公積2.4元，合計擬配息4.8元，配息率逾57.4％。世禾將於6月11日舉行股東常會，承認配息案。

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