環球晶營運落底 法人大幅調高目標價逾五成

環球晶（6488）今年第1季營運落底，受惠人工智慧（AI）帶動的需求逐漸擴產，加上客戶開始進行新一輪LTA討論，主要圍繞在地化產能以確保供應穩定性，法人預期後市可望漸入佳境，大幅調高目標價逾五成。

投顧法人分析，由AI帶動的需求開始由雲端擴展至邊緣及終端裝置，同時帶動先進製程、先進封裝對高階晶圓需求，環球晶部分客戶與應用更擴散至人形機器人等新領域，除現有12吋產能維持高產能利用率，8吋晶圓拜電源管理產品、類比晶片需求而復甦。

環球晶第1季毛利率20.8%，季減4.9個百分點，主要在於政府補助較少、新產能爬坡成本、能源成本上升，稅後純益18.9億元，每股稅後純益3.9元。相較前一季度，本次法說釋出今年第1季為當前需求低點正面訊息，並預期2026年營運可望逐季改善。

法人表示，近期許多代表性客戶主動向環球晶洽談LTA，以確保在地化供應，且公司高層表態不會單純以當前市場價格來定價，而是要求合約可適當反映長期成本動態，預期下半年現貨價將上漲，其中，12吋產能漲幅因產能滿載，將高於6吋、8吋。

另一方面，環球晶新擬定的合約價也將同步上漲，整個產業復甦時程較原預期的2027年下半年提前，獲利可望明顯轉佳。