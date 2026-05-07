台股走高竑騰逆勢連二跌停 處置股效應疊加 Rubin 散熱傳聞衝擊

台股7日早盤延續多頭氣勢，不過近期高價AI設備股走勢分歧，竑騰（7751）逆勢再度跌停，暫報2,155元，下跌235元，連續第二個交易日觸及跌停價，與盤面記憶體、成熟製程等強勢族群形成明顯對比。

竑騰近期股價急漲後進入處置期間，成為短線籌碼面壓力之一。竑騰自4月29日至5月13日列入處置股；處置前近5日股價累計漲幅高達4成。在流動性受限情況下，一旦高價股賣壓出籠，跌勢容易被放大。

從盤面來看，竑騰並非單獨走弱，而是受到高價AI散熱與設備股同步修正拖累。台股雖上漲，但高價股震盪劇烈，健策（3653）及竑騰亮燈跌停；法人也指出，資金正自短線乖離過大的大型權值股與先前提早發動的散熱模組股撤出，轉向其他具基期優勢的族群。

市場傳出NVIDIA下一代Rubin平台均熱片設計可能由原先預期的雙片式改回單片式，使AI散熱供應鏈原本期待的零組件用量與單機價值量面臨下修壓力。由於雙片式設計代表更高的材料用量、加工難度與組裝需求，市場先前也因此對散熱模組、金屬結構件、貼合與相關製程設備供應鏈給予較高想像空間；若後續規格改回單片式，代表同一顆GPU或同一組模組所需散熱零組件數量可能減少，連帶壓抑市場對相關設備擴產與訂單放大的期待。