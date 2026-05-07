世界先進再亮燈漲停、委買逾1.5萬張 法說行情延燒成熟製程

晶圓代工廠世界先進（5347）法說行情持續發酵，7日早盤再度強攻漲停，股價鎖在185.5元，上漲16.5元，漲停價仍高掛約1.57萬張委買，買盤力道強勁，股價已連五日走揚。

世界先進昨日已在法說會展望帶動下亮燈漲停，公司第2季展望明顯轉強，預估晶圓出貨量季增11%至13%，產品平均銷售單價季增2%至4%，毛利率則可望落在31%至33%，將在歷經四季後重返三成以上，成為點燃股價連日攻勢的主要關鍵。

展望後市，世界先進受惠AI伺服器相關電源管理IC需求成長，董事長暨策略長方略也看好AI投資熱潮帶動先進製程與成熟製程需求同步成長。此外，新加坡12吋廠進度順利，預計2027年第1季量產，後續中介層、混合訊號與車用等產品布局，也將成為市場觀察中長期成長動能的焦點。