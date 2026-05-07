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威力德財報／4月營收2.79億元、EPS 1.17元 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

威力德（7713）6日公告2026年第1季財報暨4月合併營收，單季合併營收2.79億元，創單季歷史新高，受惠於試劑出貨量提升，結合全方位醫療資訊整合服務的持續貢獻，推升營收與獲利同步成長，單季營業利益0.7億元及稅後淨利0.53億元，分別年增38.31％與29.33％，每股稅後純益（EPS）1.17元。

威力德首季財報出現三率三升表現，毛利率34.51％、營業利益率24.96％與稅後淨利率19.00％，整體獲利結構隨數位服務佔比提升而持續優化。

威力德4月合併營收達1.15億元，呈年月雙增態勢，並創單月歷史新高，累計今年前四月合併營收達3.94億元，年增20.11％，續創歷史同期新高。

威力德第1季營收成長的主要動能，來自於基層醫療檢驗需求提升及成人健檢施行項目擴大，帶動試劑出貨量提升。更重要的是，公司長期布局的「醫療資訊整合服務」－涵蓋實驗室資訊系統（LIS）、醫檢所診所端數據雙向對接、以及醫療資訊平台服務，其發酵效益顯著提升了營運規模與管理效率，帶動第1季營收與獲利同步成長，使得EPS 1.17元，優於去年同期0.95元。隨醫療資訊整合服務營收占比提升，加上試劑與資訊整合銷售的綜效擴大，有效優化毛利結構。

威力德4月營收創單月歷史新高。除長期合作的醫檢所穩定訂單挹注外，第2季起新增多家醫療院所客戶，顯示威力德在體外診斷（IVD）領域提供完整產品線並結合自身數位醫療資訊整合服務的策略奏效；透過協助客戶將單一檢測品項逐步擴大至多元試劑採購，顯著提升客戶黏著度與訂單貢獻度。

展望2026年，威力德新總部大樓已落成啟用，藉由優品醫事檢驗所與晶英康健診所(健檢服務)的進駐，將進一步強化「試劑銷售」與「全方位醫療資訊服務」的垂直整合。公司亦持續推動包含LIS系統在內的各項數位醫療資訊服務，透過LIS系統的落地應用以及醫療資訊平台的推廣，落實醫檢數位轉型並強化長期營運成長動能。

營收

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