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伯鑫財報／第1季稅後純益0.34億元 EPS 1.83元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

手工具大廠伯鑫（6904）董事會6日通過第1季合併財報，合併營收2.29億元、年減7.3%，稅後純益0.34億元，季增3%、年增49.8%，每股稅後純益1.83元。法人指出，伯鑫營運在今年首季落底，預期第2季起逐步加溫。

伯鑫第1季營收下滑，主要受到農曆年假期及出貨排程影響，不過2月及3月單月營收已回升至8,000萬元以上正常水位，顯示產業庫存調整已結束，營運最差的時間點已過。

伯鑫為全球活動扳手OEMODM龍頭，具備高度自動化生產能力，獲利相對穩健。公司也持續推廣數位顯示扳手與數位扭力工具，這類產品單價亮、毛利優於傳統工具，是應對歐美市場精密工業需求增長的關鍵。

隨著美國通膨降溫與房市交易預期回暖，DIY工具與專業維修市場的訂單有機會在今年下半年進一步放量。伯鑫受惠於新產品出貨比例提升，以及歐美旺季拉貨效益，下半年營收有望恢復年成長。

營收 ODM OEM

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