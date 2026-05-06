AI浪潮助攻廢料回收價值 金益鼎4月營收5.95億元續攀新高峰

金益鼎（8390）6日公告4月營收5.95億元，月增11.21%， 年增31.88%，刷新公司單月歷史新高紀錄；累計今年前4月營收22.48億元，較去年同期大幅成長44.39%。公司表示，受惠AI產業爆發與產能擴充效益，對下半年展望維持高度樂觀，全年獲利有望挑戰新高。

金益鼎分析，AI伺服器與高階網通需求推升國內PCB及CCL供應鏈產能滿載，製程產生的下腳料與廢板量顯著增加，為公司挹注穩定料源。

此外，AI應用所需之板材，其內部蘊含之銅、金等貴金屬比例與純度均高於傳統電子產品，高規格廢料流入處理體系後，大幅提升單位回收價值，進一步優化獲利結構。

金益鼎指出，今年初順利取得新處理許可證，使公司具備更強大的汙水處理與廢棄物去化能力，新產能準時放量正好銜接AI浪潮帶來的龐大需求。隨著國際品牌大廠對ESG永續標準與零廢棄要求趨嚴，金益鼎扮演供應鏈綠色樞紐的角色將更趨關鍵。在AI趨勢向上、料源充足及新廠效能發揮下，營運成長動能可望延續。