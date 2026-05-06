高盛看好信驊四利多 今年來目標價從7,300元四度調高到22,000元
股王信驊（5274）6日盤中衝到19,195元、收在18,700元，都創歷史新高。高盛證券釋出最新報告指出，信驊第1季財報表現優異，受惠於伺服器管理晶片（BMC）總體潛在市場（TAM）明顯擴張，長期獲利成長空間大。高盛將信驊目標價由20,000元調升至22,000元，維持「買進」評等。
今年來，高盛已四次調高信驊目標價，從7,300元一路調高到22,000元，目前為法人第三高價，僅次於滙豐的24,000元、花旗的22,500元。
高盛指出，信驊公布的第1季財報優於市場預期。展望第2季，信驊管理階層維持原有財測，也就是營收34-36億元（季增8-14%），毛利率67-68%，顯示需求持續強勁，尤其是來自於美國雲端服務供應商（CSP）的需求。
高盛認為，信驊第2季營收仍有上行空間，可望增加到37.63億元、季增19.6%，毛利率更上看69.5%，主要受惠於BMC的需求持續上揚、4月起大多數產品線漲價（不含仍未量產的 AST2700）、載板供應改善。
高盛表示，信驊在2028年前的結構性成長力道將更強，主要有四大因素驅動。首先是Agentic AI 需求興起，支撐伺服器CPU與BMC的TAM將擴張多年；第二是AI ASIC 平台動能增強，市占提升；第三是高單價的 AST2700 世代加速滲透，平均售價比 AST2600 約增加50-60%；第四是載板供應吃緊，可望有進一步漲價空間。
高盛全面上調2026-2028年的BMC出貨量預估，分別調升至2,950萬、4,160萬及5,280萬顆，年增率分別達56%、41%及27%。此外，高盛預估信驊高階產品 AST2700 的出貨占比在2026-2028年將分別攀升至5%、25%及48%，整體平均售價預估分別成長19%、24%、20%。
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