聽新聞
0:00 / 0:00
均華第1季 EPS 5.19元 赴美設子公司
均華（6640）昨（6）日公布首季稅後純益1.47億元，季增55.3%，年增220.7%，每股純益5.19元，獲利表現僅次於2024年第4季，為單季史上次高，亦創同期新高紀錄。因應客戶海外擴產需求，均華昨天公告，董事會決議通過投資500萬美元，設立美國子公司。
均華首季毛利率為44.9%，季增6.56個百分點，年增5.75個百分點，昨天股價下跌70元，成交量657張，收1,425元，終止連二漲。
均華董事長梁又文在年報的「致股東報告書」中表示，受惠於AI科技發展方興未艾，帶動半導體產業持續大幅成長，加上整體就業市場穩定，消費力回升，「全年發展持樂觀看待。」
梁又文說明，未來均華將持續深耕台灣，不斷創新以提高產值為核心發展主軸，迎合AI、智慧科技、永續等社會潮流，掌握半導體More than Moore異質晶片整合先進封裝趨勢，發展以AOI核心技術驅動的先進封裝精密取放核心應用技術，以及具規模需求量的主製程設備，建立長期營運成長的基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。