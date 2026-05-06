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青雲財報／記憶體賺翻 第1季EPS 高達43.05元、創歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

板卡廠青雲（5386）6日公布第1季稅後純益15.53億元，創單季新高，季增672%，年增3,782%；第1季每股稅後純益（EPS）為43.05元，去年第4季EPS為5.59元，去年同期EPS為1.27元。

青雲是美國記憶體大廠美光（Micron）及旗下品牌 Crucial 的記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）代理商，受惠AI伺服器需求與記憶體價格飆漲，帶動今年業績與股價強勢表態。

青雲目前主要營收來源是高階記憶體產品，占營收比重超過七成，其他為板卡、伺服器與其他周邊產品。

青雲目前的業務，包括技嘉（2376）消費性電子產品通路代理、技嘉/SMC/MSi/Dell 商用伺服器產品通路代理、Micron台灣代理商，以及各類VGA/GPU/繪圖加速卡代理銷售。

展望未來，青雲之前表示，目標是達到即時上市與供貨的能力，與原廠及客戶保持密切聯繫，使產品達到即時出貨及完整的通路布局。

在其他產品方面，青雲說，將開拓工控與AI應用市場，針對資料中心與企業級應用需求提升，積極投資人才培育與技術創新，確保市場競爭力。同時，持續拓展及引進各類產品代理線，強化多元產品代理線，持續以每年增加兩到三種品項代理線。

伺服器 營收 美光

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